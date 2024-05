video suggerito

Quattro auto si scontrano a Luino, una finisce in una scarpata: un morto e tre feriti gravi Una persona è deceduta nel pomeriggio del 4 maggio in seguito a un incidente a Luino. In tutto sono rimaste coinvolte 4 auto. Tra i feriti, due sono gravi e un terzo in condizioni disperate.

A cura di Enrico Spaccini

L'auto finita in una scarpata a Luino (foto da vigili del fuoco)

Quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente a Luino (in provincia di Varese) avvenuto intorno alle 15 di oggi, sabato 4 maggio. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale intervenuta sul posto. Una persona è deceduta nello schianto, mentre in sette sono rimaste ferite: due di loro sono gravi e sono state trasportate in ospedale con gli elicotteri decollati da Como e da Milano, mentre un terzo sarebbe in condizioni disperate.

Un'auto è finita in una scarpata dopo un volo di 3 metri

L'incidente è avvenuto nel tratto della strada provinciale 61 che costeggia la diga artificiale di Creva, poco lontano dal punto che segna il confine tra Italia e Svizzera, e che porta a Cremenaga. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma uno dei veicoli coinvolti è stato recuperato in una scarpata a 3 metri di distanza dal punto d'impatto.

In tutto sono rimaste coinvolte quattro auto e sette persone sono rimaste ferite. I soccorsi sono intervenuti con diverse ambulanze, automediche, aiutati dai vigili del fuoco del distaccamento di Luino. I pompieri hanno dovuto liberare un uomo rimasto bloccato tra le lamiere dell'auto volata nella scarpata, per poi affidarlo alle cure dei sanitari.

Le condizioni dei feriti

Una persona è deceduta all'impatto, mentre le condizioni di altri due feriti sono gravi. Per questo motivo, sono stati trasportati d'urgenza con l'elisoccorso in ospedale. Un terzo, invece, è stato ricoverato in condizioni disperate.

Per consentire le operazioni di soccorso, la polizia locale ha tenuto chiuso la strada al traffico per diverso tempo. Non è stata ancora diffusa l'identità del deceduto, mente i feriti hanno tutti età compresa tra i 40 e i 50 anni.