video suggerito

Si ribalta un escavatore in provincia di Como: operaio muore schiacciato Un operaio di 39 anni è rimasto schiacciato da un escavatore in provincia di Como. È morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, martedì 23 aprile si è verificato un incidente sul lavoro in provincia di Como. Un operaio è morto sul colpo. Sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale dell'Agenzia di tutela della salute Insubria.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto in queste ore. L'episodio è avvenuto poco prima delle 10 a Laglio e precisamente in via Santa Laura che si trova nella frazione di Torriggia. L'uomo si trovava alla guida quando l'escavatore si è ribaltato ed è rimasto schiacciato. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarlo e lo hanno poi affidato alle cure degli operatori sanitari. I medici e i paramedici del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono arrivati con ambulanze e automediche. Purtroppo per il lavoratore non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate.

Leggi anche Operaio morto schiacciato da un rimorchio sotto gli occhi dei colleghi: inutili i soccorsi

I carabinieri di Como hanno poi svolto tutti i rilievi del caso. I militari hanno scoperto che la vittima ha 39 anni. Non ci sono però ulteriori dettagli sulla sua identità. Insieme ai tecnici di Ats stanno cercando di ricostruire la dinamica e in particolare capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. Nelle prossime ore, quindi, si potranno avere maggiori dettagli.