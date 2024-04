video suggerito

Ragazzo di 20 anni accoltellato a un fianco davanti alla chiesa di Pioltello: è grave I carabinieri sono intervenuti a Pioltello (Milano) per il ferimento a un fianco di un ragazzo. Un 20enne, infatti, era stato accoltellato e lasciato a terra sanguinante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 20enne è stato accoltellato a un fianco nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 18 aprile, nei pressi del sagrato della Chiesa della Beata Vergine di Seggiano a Pioltello (nella Città Metropolitana di Milano). L'aggressore sarebbe stato visto da alcuni testimoni colpire il ragazzo con un coltello e poi fuggire lasciando la vittima sanguinante a terra. Il 20enne è stato soccorso dai sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che, valutando come critiche le sue condizioni, lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano. Sottoposto a un intervento chirurgico, non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri e il racconto dei testimoni

L'allarme è scattato qualche minuto prima delle 19. Alcuni testimoni hanno chiamato il numero unico per le emergenze segnalato un accoltellamento avvenuto in via del Santuario, a pochi passi dalla Chiesa della Beata Vergine e a poche centinaia di metri di distanza dalla stazione ferroviaria. Non è ancora chiara la dinamica, ma pare che il 20enne di origine egiziana sia stato colpito da un uomo che brandiva un coltello al culmine di una lite.

I carabinieri della Stazione di Pioltello hanno già raccolto le prime testimonianze e ora sono sulle tracce dell'aggressore fuggito appena dopo il ferimento del rivale. Ancora nessuna traccia nemmeno dell'arma usata per colpire il 20enne. I militari, però, potrebbero ricavare informazioni importanti dall'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza comunale che saranno esaminati nelle prossime ore.

Le condizioni del 20enne

I soccorritori di Areu, invece, hanno subito bloccato la grave emorragia del ragazzo e lo hanno caricato in ambulanza. I sanitari, poi, hanno deciso di trasportarlo subito al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele, senza aspettare ulteriormente l'arrivo dell'automedica.

Il 20enne, che risulta senza fissa dimora e sprovvisto di documenti, è sempre rimasto cosciente nonostante la gravità delle sue condizioni. Una volta arrivato in sala operatoria, il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ormai sarebbe fuori pericolo.