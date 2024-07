video suggerito

Un ragazzo si sente male al pub e muore davanti agli amici Un ragazzo di 23 anni, residente a Cesate, si è sentito male mentre stava trascorrendo la serata insieme agli amici al pub The Birra di San Vittore Olona, Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Tragedia in un locale di San Vittore Olona, provincia di Milano. Un ragazzo di 23 anni, residente a Cesate, si è sentito male mentre stava trascorrendo la serata insieme agli amici al pub The Birra.

Malore improvviso al pub, la corsa al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano

Secondo quanto ricostruito, i soccorritori sono stati avvertiti intorno all'1,30 di questa notte. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza della Croce Rossa. Hanno trovato il ragazzo in arresto cardiaco e hanno tentato di rianimarlo, poi hanno disposto il trasferimento d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.

I sanitari hanno fatto di tutto per salvare la vita al 23enne, ma dopo diversi tentativi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Stando a quanto si apprende, della vicenda si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Legnano (Milano). La procura di Busto Arsizio potrebbe aprire un fascicolo di indagine e predisporre accertamenti sul caso nelle prossime ore.

Il ragazzo si è sentito male mentre era in compagnia dei suoi amici

Stando a quanto ricostruito, il ragazzo si è sentito male mentre era in compagnia dei suoi amici. Improvvisamente ha accusato un malore, forse un infarto, e si è accasciato a terra. I soccorsi sono arrivati dopo pochi minuti ma, come detto, i sanitari non hanno potuto fare niente per salvare la vita al giovane.