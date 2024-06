video suggerito

In fin di vita dopo un volo di 12 metri: ragazzo di 24 anni viene salvato da un’equipe di 50 persone a Milano Il paziente oggi, dopo 50 trasfusioni e cinque interventi chirurgici, si trova in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Carlo a Milano. “Cauto ottimismo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Sembrava un'impresa impossibile. E invece ce l'hanno fatta i medici dell'ospedale San Carlo di Milano, che grazie al lavoro di ben 50 professionisti sanitari, altrettante trasfusioni di sangue e cinque interventi chirurgici delicatissimi per oltre 12 ore di lavoro notturno hanno strappato a morte certa un giovane di 24 anni, giunto in fin di vita in ospedale dopo un volo di 12 metri nel vuoto.

Il ragazzo, oggi, si trova in condizioni stabili. Ma non si può dire che sia completamente fuori pericolo. "Diciamo che siamo usciti da quella fase iperacuta di pericolo di vita imminente", ha spiegato all‘Adnkronos Salute Fabrizio Sammartano, il responsabile del Trauma Team dell'ospedale San Carlo. "Il paziente è ancora critico, ricoverato in terapia intensiva. Ma siamo ragionevolmente ottimisti".

Il giovane era già gravissimo all'arrivo dei soccorritori del 118, con fratture gravi a torace, bacino, arti inferiori e superiori, così come una lesione dell'aorta toracica. Ma al suo arrivo in ospedale ha trovato le cure dei professionisti del Trauma Team, che hanno immediatamente messo in atto il protocollo d'emergenza allertando la sala operatoria e predisponendo la postazione ‘trauma' in sala codici rossi.

Gli oltre 50 professionisti entrati in azione per salvare il ragazzo appartengono a 13 diverse unità operative e servizi dell'ospedale tra cui Pronto soccorso, Chirurgia, Anestesia e rianimazione, Terapia intensiva neurochirurgica, Radiologia diagnostica e interventistica, Laboratorio analisi, Camera operatoria, Medicina trasfusionale, Chirurgia vascolare, Ortopedia e Farmacia.