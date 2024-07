video suggerito

Trovato privo di sensi in piscina a San Donato Milanese: gravissimo un uomo di 35 anni Un uomo di 35 anni è stato trovato privo di sensi sott'acqua mentre si trovava all'interno della vasca della piscina San Donato Active. È in pericolo di vita.

È stato trovato privo di sensi sott'acqua l'uomo di 35 anni che ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale di San Donato Milanese. Il giovane si trovava all'interno della struttura San Donato Active di via Ferruccio Parri, intorno alle 13.15 di oggi: non è ancora chiaro se sia stato colpito da un malore, se sia annegato o se abbia perso conoscenza a causa di un trauma.

Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale. Sul posto sono inoltre intervenuti i soccorritori della croce rossa di San Donato, oltre un elicottero. L’uomo è stato trasportato con la massima urgenza e con manovre rianimatorie in corso al pronto soccorso del vicino ospedale.

Ancora da stabilire inoltre in quale zona della piscina sia avvenuto l’incidente: la San Donato Active è infatti dotata di una acquapark con scivolo toboga e tre vasche.