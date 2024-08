video suggerito

Bimbo di 13 anni si tuffa in piscina e va in arresto cardiaco: trasportato d'urgenza in ospedale a Cremona Un bimbo di 13 anni si è sentito male in piscina a Cremona: è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Ha avuto un arresto cardiaco subito dopo essersi tuffato.

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 agosto, a Cremona un bambino di 13 anni si è sentito male subito dopo essersi tuffato nell'acqua della piscina. Il personale del centro sportivo si è subito accorto del fatto che il piccolo non respirasse più e, dopo averlo tirato fuori dall'acqua, ha chiamato il 118. Il bimbo è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo e attualmente non sembrerebbe essere più in pericolo di vita.

Intorno alle 11,30 di oggi il bambino, che si trovava in piscina con alcuni familiari, si è tuffato in piscina per rinfrescarsi e continuare a giocare, ma dopo poco i bagnini hanno notato che era privo di conoscenza. I soccorritori lo hanno subito raggiunto e lo hanno portato velocemente fuori dall'acqua: qui hanno appurato che aveva avuto un arresto cardiaco lo hanno aiutato a riprendere a respirare autonomamente. Le sue condizioni sono quindi state stabilizzata in poco tempo.

Nel frattempo altri bagnanti hanno avvisato l'Agenzia regionale di emergenza e urgenza, che ha immediatamente inviato sul posto un'ambulanza. Il personale del 118 ha ritenuto comunque opportuno ricoverarlo in ospedale e, viste la gravità della situazione, lo ha trasportato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove risulta sottoposto ad ulteriori accertamenti clinici. Sarà, infatti, anche necessario capire il motivo del malore.