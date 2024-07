video suggerito

Incidente alla piscina comunale di Cermenate, gravissimo un bimbo di 5 anni Sono critiche le condizioni di un bambino di 5 anni soccorso oggi domenica 28 luglio alla piscina comunale di Cermenate (Lecco) per cause ancora da chiarire. Il piccolo è stato rianimato a lungo prima di essere trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo.

Sono critiche le condizioni di un bambino di 5 anni soccorso oggi nella tarda mattinata di oggi, domenica 28 luglio, alla piscina comunale di Cermenate (Lecco) per cause ancora da chiarire. Il piccolo sarebbe stato rianimato a lungo prima di essere trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo.

I primi ad accorgersi del bimbo sarebbero stati due bagnini della società che gestisce la piscina. Sul posto, intorno alle 12.45, sono intervenute poi le ambulanze da Lentate sul Seveso e Fino Mornasco, oltre all’auto medica e all'eliosoccorso. Anche i carabinieri sono subito accorsi sul posto, per ricostruire l’accaduto di cui ancora non si conoscono molti dettagli: non si esclude attualmente nessuna pista, dal malore improvviso all'incidente sott'acqua.

Una storia drammatica che segue la morte di F.S., la bambina di 11 anni che aveva perso i sensi in acqua durante un gita con il centro estivo dell'oratorio al Parco Aquaneva di Inzago, nel Milanese, lo scorso 17 giugno: ripescata esanime dal fondo della vasca e rianimata sul posto, è purtroppo morta dopo quattro giorni in ospedale.