È morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina a Cermenate: il decesso dopo 4 giorni in ospedale Il bimbo di 4 anni caduto in piscina nel Comasco è morto: purtroppo il decesso dopo 4 giorni in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Il bimbo di 4 anni caduto in piscina nel Comasco è morto. I medici hanno dichiarato il decesso: il piccolo purtroppo dopo l'incidente in piscina non si è mai più ripreso. Tutto è accaduto domenica scorsa a Cermenate, in provincia di Como. Il piccolo era stato recuperato dai bagnini del centro sportivo in stato di incoscienza.

Sul posto poi si erano precipitati i soccorsi in elisoccorso che ha trasferito il piccolo con la massima urgenza all'ospedale di Bergamo. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma da allora il bimbo è sempre stato in terapia intensiva senza mai riprendersi. Ora tutta Lomazzo piange il piccolo, qui viveva con la sua famiglia.

I carabinieri sono ancora al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto: tra le prime ipotesi quella che il piccolo dopo essersi tuffato si sia sentito male. Bisognerà vedere adesso se la Procura deciderà di aprire un fascicolo necessario per avviare un'autopsia sul corpo del bimbo.

Si tratta del secondo decesso in piscina nel giro di pochi giorni: una bambina di 11 anni era morta al Parco Aquaneva di Inzago, nel Milanese, dove era arrivata durante un gita con il centro estivo dell'oratorio. Quando si è tuffata poi non è più riemersa: è stata ripescata esanime dal fondo della vasca e rianimata sul posto. Anche in questo caso i primi soccorsi sul posto poi il trasferimento con la massima urgenza in ospedale dove è purtroppo morta dopo quattro giorni di ricovero.