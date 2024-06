Muore dopo tre giorni la bambina di 11 anni annegata in piscina nel Milanese: “Non ce l’ha fatta”

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che aveva rischiato di annegare nella piscina del parco di Aquaneva a Inzago, in provincia di Milano. Era stata recuperata in gravissime condizioni e tirata fuori dall'acqua in arresto cardiocircolatorio lo scorso lunedì 17 giugno. Era rimasta troppo tempo immersa, forse per un gioco con le amichette finito male. Si trovava nella struttura estiva con l'oratorio il cui parrocco, don Andrea Piana, è l'unico attualmente indagato.

Nella giornata di oggi, giovedì 20 giugno, l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era ricoverata la piccola ne ha dichiarato ufficialmente la morte cerebrale. Lo avrebbe fatto sapere la famiglia stessa che, ora, è decisa a fare chiarezza su quanto è avvenuto, soprattutto sulla mancata vigilanza da parte del personale del parco di Aquaneva.

La tragica morte della bambina e il dolore della famiglia

Lo scorso 17 giugno, era la prima gita con il Cre dell’oratorio San Luigi di Caravaggio nel parco acquatico di Aquaneva di Inzago, comune in provincia di Milano. Verso le 10 della mattina, una bambina di 11 anni si era immersa nell'acqua, forse per partecipare a un gioco di apnea con le amichette, ma non era più riemersa. Stando a quanto detto in seguito dalla famiglia, la piccola non sapeva nuotare. Quando è stata soccorsa, prima da una compagna del campo estivo e poi dal personale della piscina, era in arresto cardiocircolatorio. Era rimasta troppo tempo sott'acqua.

Trasferita d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, le sue condizioni erano apparse critiche sin da subito. I familiari avevano confermato che la bambina non aveva mai manifestato disturbi o patologie pregresse, solo che non sapeva nuotare. Si erano aggrappati alla speranza, fino a oggi. Al giornale MilanoToday, avrebbero fatto sapere che la piccola non ce l'ha fatta.

In mattinata, i genitori dell'11enne avevano pubblicato un comunicato in cui si leggeva: "Volevamo ringraziare pubblicamente la comunità di Caravaggio, la Caritas, l’ospedale di Bergamo, la polizia locale di Inzago e tutte le persone che in queste difficili ore ci sono vicine e si stringono a noi. Il calore è tanto come però anche il dolore che stiamo provando".

Come si stanno svolgendo le indagini della Procura di Bergamo

Sempre i genitori avevano chiesto di riferire alle forze dell'ordine qualsiasi elemento potesse fare chiarezza sulla vicenda. Scrivevano: "Siamo sicuri che con l'aiuto di tutti si arriverà a scoprire la verità e le responsabilità che ci sono dietro a questa terribile vicenda, per dare alla piccola la giustizia che merita".

Le indagini sono in corso e c'è già un primo indagato dalla Procura di Bergamo: il parrocco, don Andrea Piana. Era lui il responsabile dei bimbi e degli educatori in quanto accompagnatore. Potrebbe esserci anche un altro indagato, ovvero l'addetto alla sicurezza della piscina. Infatti, sembra che la prima persona a soccorrere la bambina di 11 anni sia stata un'amichetta e non il bagnino, stando a quanto ricostruito finora dagli inquirenti.

Gli agenti della polizia locale stanno ascoltando tutti i presenti quel giorno. La famiglia e i suoi legali hanno intenzioni di ricostruire, attraverso queste testimonianze, quello che è accaduto quel giorno. Potrebbe esserci stata negligenza, la catena dei soccorsi avrebbe potuto non funzionare, chi aveva la responsabilità potrebbe non aver agito nel modo giusto. Saranno le indagini a dare spiegazioni. I genitori e gli avvocato hanno fatto sapere di essere "in attesa di visionare i referti medici".