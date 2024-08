video suggerito

È morto il 24enne trascinato via dalla corrente dopo un tuffo con gli amici nel fiume Adda Il ragazzo di 24 anni che è stato soccorso dopo un tuffo nel fiume Adda è morto purtroppo poco dopo l’arrivo in ospedale: la tragedia a Cassano d’Adda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 24 anni che è stato soccorso in gravissime condizioni dopo essersi tuffato nel fiume Adda. Il giovane era stato portato a riva già in gravissime condizioni, purtroppo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Stando alle prime informazioni, l'allarme è stato lanciato verso le 13 di ieri 4 agosto. Il 24enne era in compagnia di alcuni amici in zona Groppello a Cassano d'Adda quando, forse spinto dal troppo caldo, ha deciso di tuffarsi nel fiume. Purtroppo però la corrente lo ha subito trascinato via per 500 metri. Intanto gli amici hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 ma purtroppo quando i soccorritori lo hanno tirato fuori dall'acque il giovane era già in gravissime condizioni.

Inutile tutti i tentativi di rianimarlo sul posto e la corsa disperata all'ospedale di Melzo, dopo è morto pochi minuti dopo il suo arrivo. Ora si sta cercando di capire cosa sia successo nel dettaglio. Il 24enne purtroppo è solo l'ultimo di tanti casi di morti per annegamento in Lombardia durante l'estate.