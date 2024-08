video suggerito

Ragazzo di 24 anni rischia di annegare durante un bagno nel fiume Adda: è gravissimo Un ragazzo di 24 anni ha rischiato di annegare dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Adda a Cassano d’Adda: si trova ora in ospedale in gravissime condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzo di 24 anni è stato trasportato con la massima urgenza in codice rosso all'ospedale di Melzo dopo che ha rischiato di annegare nelle acque del fiume Adda a Cassano d’Adda. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, il 24enne nel primo pomeriggio di oggi domenica 4 agosto si è tuffato in acqua per il troppo caldo ma una volta nel fiume è stato trascinato via dalla corrente.

Subito è scattato l'allarme al 112 e in pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti a recuperarlo e a riportarlo a riva. Poi la corsa disperata in ospedale a Melzo dove le sue condizioni restano ancora gravissime.

Nella stasse giornata un uomo di 68 anni è morto dopo essersi tuffato nel lago di Como senza più riemergere. Forse colpito da un malore, l'uomo è rimasto sott'acqua fino a quando le persone sul posto non si sono subito messe a soccorrerlo. Il 68enne si sarebbe tuffato forse per rinfrescarsi ma una volta in acqua ha avuto gravi problemi. Il tempestivo soccorso dei bagnanti e dei sanitari purtroppo non è bastato: il 68enne è morto in ospedale a Lecco.