Si tuffa nel lago per il troppo caldo e non riemerge: muore pochi minuti dopo l'arrivo in ospedale Un uomo di 68 anni si è tuffato nel lago di Como a Valbrona, nel Lecchese, senza più riemergere: purtroppo nonostante i soccorsi è morto in ospedale a Lecco.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un uomo di 68 anni è morto nella giornata di oggi domenica 4 agosto dopo essersi tuffato nel lago di Como senza più riemergere. Forse colpito da un malore, l'uomo è rimasto sott'acqua fino a quando le persone sul posto non si sono subito messe a soccorrerlo. Purtroppo non è bastato: il 68enne è morto in ospedale a Lecco.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, nella tarda mattina l'uomo – forse spinto dal troppo caldo – ha deciso di tuffarsi nel lago di Como a Valbrona, sul ramo di Lecco del Lario. Gli altri bagnanti che erano lì presenti sono subito corsi in suo aiuto ma l'uomo è comunque rimasto diversi secondi sott'acqua. Intanto è stato lanciato l'allarme al 112: quando è stato recuperato dall'acqua e rianimato dall’équipe dell’elicottero il 68enne era già in gravissime condizioni. Poi il trasferimento immediato all'ospedale di Lecco dove è morto: purtroppo l'uomo aveva trascorso troppo tempo sott'acqua.