video suggerito

Cade dalla sua moto da cross durante l’allenamento: grave un ragazzo di 30 anni Un 30enne è in gravi condizioni dopo una caduta dalla sua moto da cross. Domenica 16 giugno si stava allenando in una pista in provincia di Brescia quando ha perso il controllo del veicolo. Trasportato in codice rosso in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorii)

È grave un ragazzo di 30 anni coinvolto in un incidente con la sua moto da cross. La mattina di domenica 16 giugno si stava allenando nella pista di Gambara di Remedello, piccolo comune in provincia di Brescia, quando avrebbe perso il controllo del veicolo cadendo a terra. Molti i mezzi impiegati per soccorrerlo: è stato trasportato in codice rosso con l'eliambulanza all'ospedale di Cremona. Sembra che il 30enne sia rimasto sempre cosciente durante i soccorsi. Un buon segno che non lo rende, però, fuori pericolo.

Il motociclista si trovava nella pista da motocross in località Strada Seriole Campagnotti quando è arrivata la chiamata di soccorso. Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto da cross mentre si stava allenando. Fortunatamente, nessun altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Agenzia regionale di emergenza e urgenza (Areu). Sono, poi, arrivati un'automedica che ha aiutato il giovane nel lasso di tempo trascorso tra l'incidente e l'arrivo dell'elisoccorso, decollato da Verona. Una volta arrivato, il giovane motociclista è stato trasportato in codice rosso dal velivolo all'ospedale di Cremona. Avrebbe riportato diverse fratture, ma durante tutte le manovre di soccorso sarebbe rimasto cosciente. Un buon segno, anche se l'allerta per il giovane è rimasta alta e il trasferimento in ospedale è stata fatta con la massima urgenza.