video suggerito

Beve troppo alcol e sviene in strada davanti al Comune di Lecco: 23enne soccorso in codice rosso Un ragazzo di 23 anni è stato soccorso in codice rosso dopo che si è accasciato a terra davanti al Comune di Lecco: per tutta la notte ha abusato del troppo alcol. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura per un ragazzo di 23 anni soccorso all'alba di oggi 20 luglio davanti al Comune di Lecco. Il giovane è stato soccorso in codice rosso dai sanitari del 118. Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, il 23enne ha abusato troppo dell'alcol ed è caduto in modo preoccupante proprio davanti al Municipio.

Tutto è accaduto intorno alle 6.20: il giovane probabilmente aveva trascorsa l'intera notte a bere continuamente bevande alcoliche. L'allerta all'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) è scattata dopo che qualcuno si è accorto del ragazzo sdraiato a terra privo di sensi. I sanitari, intervenuti in codice rosso, lo hanno trovato nella centralissima piazza Diaz. Si sono presi cura sul posto del 23enne che piano piano si è ripreso. Infine è stato trasportato in codice verde all'ospedale Manzoni di Lecco dove è stato preso in cura per tutti gli accertamenti del caso.