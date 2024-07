video suggerito

Scivola lungo un sentiero per circa 60 metri: gravissimo un escursionista Incidente montano in provincia di Lecco: un escursionista è scivolato da un sentiero ed è rimasto gravemente ferito. È stato trasferito d'urgenza in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, mercoledì 31 luglio, si è verificato un incidente montano. Un uomo è scivolato da un sentiero a Mandello del Lario, comune che si trova in provincia di Lecco. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri. L'escursionista è in gravi condizioni.

Sulla base di quanto diffuso fino a questo momento, l'allarme è stato lanciato alle 14.09. L'uomo si trovava sul sentiero delle Foppe quando è scivolato per circa cinquanta-sessanta metri. Sono stati subito allertati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un elicottero. Il 75enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono particolarmente gravi: ha riportato un trauma cranico, uno al volto, uno al torace e uno al braccio. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Sono arrivati anche i carabinieri. I militari hanno infatti svolto tutti i rilievi necessari a capire quale sia stata la dinamica.