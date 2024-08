video suggerito

Cade in una scarpata, chiama i soccorsi e inventa una sparatoria per farli arrivare velocemente: ricoverato Un uomo è caduto in una scarpata in provincia di Lecco ha chiamato i soccorsi: per farli arrivare velocemente, ha inventato di essere rimasto coinvolto in una sparatoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 31 luglio, un uomo è precipitato in una scarpata che è lungo via Frigola all'interno della frazione Perego del paesino di La Valletta Brianza, comune di appena quattromila abitanti che si trova in provincia di Lecco. È riuscito a chiamare il numero unico delle emergenze 112 ma, invece di raccontare la verità, ha deciso di inventare di essere rimasto coinvolto in una sparatoria.

L'uomo ha inventato una sparatoria

Ai soccorritori ha infatti detto che era finito nel dirupo per sfuggire da alcuni inseguitori. Quando gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno in realtà scoperto che si era inventato tutto solo per farli arrivare in tempi stringenti. Nessun colpo d'arma da fuoco infatti è stato esploso, ma nonostante questo per la vittima è stato necessario il trasferimento in ospedale. I vigili del fuoco lo hanno recuperato e affidato alle cure del 118.

È stato comunque trasferito in ospedale

I medici e i paramedici, che erano stati inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), lo hanno portato all'ospedale di Merate in codice giallo. Non è in pericolo di vita. Non è al momento chiaro se dal punto di vista amministrativo o penale, possa rischia di incorrere in qualche sanzione o denuncia. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.