video suggerito

Accoltella un uomo alla pancia dopo aver cercato di investirlo: arrestato un postino È stato arrestato un uomo di 54 anni, che lavora come postino a Barnareggio, perché accusato di tentato omicidio nei confronti di un 32enne che avrebbe prima provato a investire e poi accoltellato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Archivio)

Nella giornata di venerdì 5 luglio un uomo ne ha accoltellato un altro due volte alla pancia e poi ha tentato di investirlo con l'automobile. L'episodio si è verificato a Bernareggio, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Il responsabile è un 54enne, che avrebbe alcuni precedenti, ed è molto conosciuto in paese perché lavora come postino. È stato arrestato e adesso dove rispondere dell'accusa di tentato omicidio. La vittima è invece un 32enne. I due avrebbero prima litigato.

La discussione è avvenuta all'esterno del bar Trani, che si trova in via Prinetti. Il litigio, che forse è avvenuto per motivi legati a debiti pregressi, è poi degenerato. Il portalettere avrebbe sferrato tre fendenti: il primo al collo, che è stato evitato dal giovane. Quest'ultimo ha poi provato a scappare a piedi, ma è stato raggiunto dall'aggressore che lo ha colpito alla pancia. Il 54enne è poi scappato. La vittima invece è stata soccorsa da alcuni passanti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vimercate e gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). I medici e i paramedici hanno trasferito il ferito in codice rosso all'ospedale Niguarda dove è stato ricoverato in gravissime condizioni: era infatti in pericolo di vita. I militari, dopo serrate indagini, sono risaliti al postino che è stato arrestato e trasferito nel carcere di Monza.