Accoltellamento tra due uomini in provincia di Lecco: uno di loro è in gravissime condizioni Due uomini si sono accoltellati a vicenda vicino al municipio di Brivio (Lecco): uno dei due è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Lecco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 27 luglio, si è verificata un'aggressione a Brivio, comune che si trova in provincia di Lecco. Un uomo ne ha accoltellato un altro ed entrambi sono finiti in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, l'episodio è avvenuto alle 5.20 del mattino e precisamente nei pressi del municipio. Due uomini, che forse si sarebbero accordati per vedersi lì, si sarebbero poi scontrati con armi da taglio. Il motivo dell'aggressione potrebbe riguardare il mercato della droga o un debito non pagato. Entrambi hanno riportato ferite. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. L'uomo più anziano, un 34enne, ha riportato gravi lesioni all'addome ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco.

L'altro, un 32enne, ha riportato ferite meno gravi e contusioni in diverse parti del corpo: è stato ricoverato all'ospedale al Leopoldo mandic di Merate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Merate e del nucleo operativo del comando provinciale di Lecco. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare le responsabilità. Nelle prossime ore quindi si potrebbe avere un quadro più preciso.