Litiga con un uomo e viene accoltellato: ricoverato in ospedale, si cerca l'aggressore A Lissone (Monza e Brianza) un uomo è stato accoltellato in pieno centro. Il suo aggressore è scappato. Sul caso indagano i carabinieri.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, martedì 6 agosto, un uomo è stato accoltellato in pieno centro a Lissone, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza, intorno alle 17. Sulla base di quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, ha avuto una discussione con un altro uomo in via San Pietro e Paolo. A un certo punto il litigio è degenerato ed è culminato in un'aggressione fisica.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. a bordo di un'automedica e un'ambulanza. I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure e poi hanno deciso di trasferirlo in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Il trentenne non è in pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto individuare l'aggressore. Non è chiaro se sia stata o meno trovata l'arma del delitto. Per trovarlo, sarà fondamentale la testimonianza del ferito. In particolare modo si cercherà di capire se i due si conoscessero o meno o se si sia trattato di un tentativo di rapina. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più dettagliato dell'intera vicenda.