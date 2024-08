video suggerito

Cade durante un'escursione in montagna, grave alpinista: è in prognosi riservata Incidente in montagna nella provincia di Sondrio: un alpinista di 45 anni è caduto e ha riportato diversi traumi. L'uomo è ricoverato in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 15 agosto, si è verificato un incidente in montagna e precisamente sul Pizzo Tresero, che si trova nel territorio comunale di Valfurva in Valtellina e quindi nella provincia di Sondrio. Un uomo è infatti caduto durante un'escursione. È stato trasferito d'urgenza in ospedale dove è ricoverato in gravi condizioni.

L'alpinista è un 45enne, che è residente nella provincia di Brescia. Intorno alle 10.30, dopo aver lasciato il bivacco Seveso, stava raggiungendo la cresta del Tresero, a oltre tremila metri di quota. A un certo punto è precipitato. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Bormio e i soccorritori della VII Delegazione della Stazione di Valfurva.

Il 45enne è stato recuperato e affidato alle cure degli operatori sanitari del 118: quando è stato salvato era ancora vivo. Ha riportato diversi traumi. Lo hanno quindi trasferito d'urgenza all'ospedale Morelli di Sondalo dove è al momento ricoverato in gravissime condizioni. La sua prognosi, infatti, è riservata. Non è chiaro però se sia o meno in pericolo di vita.

Nel frattempo sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e soprattutto capire come possa essere caduto. Nelle prossime ore, quindi, si potranno avere maggiori dettagli su quanto successo.