Alpinista muore precipitando da una montagna in Valfurva: inutili i soccorsi Un uomo, di 54 anni, è morto precipitando da una montagna in Valfurva, in provincia di Sondrio: si trovava sulla Punta Linke, nel gruppo dell'Orteles Cevedale.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia alle prime ore di questa mattina. Un uomo, di 54 anni, è morto precipitando da una montagna in Valfurva, in provincia di Sondrio. Stando alle prime informazioni, verso le 6 si trovava sulla Punta Linke, nel gruppo dell'Orteles Cevedale, sul confine tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, quando avrebbe sarebbe precipitato nel vuoto. Subito è stato lanciato l'allarme ai soccorsi.

Sul posto in poco tempo sono arrivati i soccorritori della Centrale Operativa dell'Emergenza Urgenza, che sono arrivati in elisoccorso, così come il soccorso alpino della Valfurva. Purtroppo nulla è stato necessario a salvare l'uomo: i medici non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso della vittima.