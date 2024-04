video suggerito

Aggredisce l’ex fidanzata e accoltella 3 persone a Milano, un ferito: “Ripeteva: ‘Ti uccido’, voleva farla fuori” Tre uomini sono riusciti a bloccare un 22enne che voleva aggredire l’ex fidanzata all’esterno della Clinica Città Studi di Milano nel pomeriggio del 15 aprile. Tra i feriti, un paziente di 74 anni che ricorda quegli istanti: “Era infuriato con lei, lo aveva lasciato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 22enne ha provato ad aggredire la sua ex compagna, sua coetanea, di fronte alla Clinica Città Studi di via Jommelli a Milano. Il giovane si è presentato intorno alle 17 di ieri, lunedì 15 aprile, sapendo che avrebbe incontrato lì la ragazza che aveva deciso di lasciarlo e portando con sé un coltello a serramanico. Quando ha provato a scagliarsi contro la 22enne, tre uomini hanno provato a fermarlo restando feriti nella colluttazione. "Voleva farla fuori", ha raccontato il paziente 74enne intervenuto insieme a un infermiere e un addetto alle pulizie, "la ragazza era rannicchiata a terra e lui non faceva che dirle: ‘Ti uccido'".

Il ragazzo è stato arrestato per lesioni aggravate

I carabinieri del nucleo Radiomobile sono riusciti a bloccare il 22enne pochi minuti più tardi. In tarda serata, la pm Alessia Menegazzo ha disposto l'arresto per lesioni aggravate, ma i militari sono ancora al lavoro per ricostruire le motivazioni dell'aggressione e, analizzando le telecamere di sorveglianza, per capire se avesse pedinato la sua ex fino alla clinica. In giornata si potrebbe tenere l'interrogatorio di convalida davanti al gip.

"Era infuriato con lei", ha raccontato un paziente di 74 anni che si trovava in sala d'aspetto quando il 22enne ha provato ad aggredire la ragazza: "Lei lo aveva lasciato e lui voleva farla fuori, era infuriato con lei". La 22enne si era presentata in clinica perché aveva un colloquio di lavoro. Una volta uscita, intorno alle 17, l'ex le si è buttato addosso.

La 22enne è rimasta illesa

"Ha tirato fuori un coltello", ricorda ancora l'anziano, "ho provato a prendere l'impugnatura ma mi ha beccato due dita". Insieme a lui sono intervenuti anche un infermiere, un 56enne italiano rimasto ferito a un polpaccio, e un addetto alle pulizie, un egiziano 57enne colpito a un fianco e alla coscia sinistra, entrambi ancora ricoverati in ospedale.

L'aggressione è avvenuta in strada e la 22enne, grazie all'intervento dei tre, è rimasta illesa. Il suo ex, invece, ha provato a fuggire in strada ma è stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno poi condotto in caserma.