Fedez smentisce: "Sto bene, ho avuto qualche problema ma non sono in fin di vita" "Volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave". Così Fedez smentisce le indiscrezioni circolate in queste ore a proposito del suo stato di salute.

A cura di Stefania Rocco

Fedez smentisce le indiscrezioni pubblicate dall’Ansa, che citava fonti vicine al suo staff, a proposito dei problemi di salute che lo avrebbero costretto a rifiutare l’invito ricevuto dalla Rai per partecipare alla registrazione della prima puntata della nuova trasmissione condotta da Alessandro Cattelan, Da vicino nessuno è normale. “Ciao a tutti. Volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita”, ha fatto sapere il rapper in una Instagram story.

Fedez assente in Rai per "problemi di salute"

Era stata la Rai a spiegare che, contrariamente a quanto garantito qualche giorno prima, Fedez non avrebbe partecipato alla registrazione della prima puntata di Da vicino nessuno è normale per problemi di salute: "Come concordato con ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di ‘Da vicino nessuno è normale’, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2". Una versione che il servizio pubblico spiegava di avere appreso dallo staff dell'artista con il quale era stata concordata l'assenza di Federico dalla registrazione del programma condotto da Alessandro Cattelan.

Alessandro Cattelan: "Volevamo farlo partecipare a un matrimonio"

Alessandro Cattelan, confermando l'assenza di Fedez come già annunciato dalla Rai, aveva spiegato quanto previsto per Fedez se le condizioni della partecipazione non fossero improvvisamente cambiate. "Lo sappiamo tutti che l'attenzione su Federico è sempre altissima. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica, volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo…ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato", aveva dichiarato il conduttore Rai, per poi aggiungere che i recenti fatti di cronaca e il coinvolgimento di Fedez nell'indagine relativa al pestaggio subito da Cristiano Iovino, l'avevano spinto a una serie di modifiche, "Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso. Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio".