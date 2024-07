video suggerito

Fedez e le frecciatine contro Matteo Salvini: “Sei andato bene alle ultime elezioni, continua così” Fedez nella diretta con Il Rosso si è lasciato andare ad uno sfogo contro Matteo Salvini. Con tono sarcastico ha lanciato diverse frecciatine al Ministro tirando in ballo il post che fece in risposta al suo scherzo telefonico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il TikToker e content creator Il Rosso è stato ospite della villa in Sardegna di Fedez due sere fa e con una diretta ha documentato la sua serata. A suon di battute e domande spinose, il rapper non si è tirato indietro dal rispondere con sincerità: durante la chiacchierata, è uscito fuori il nome di Matteo Salvini.

Le parole di Fedez su Matteo Salvini

"Se tornerei a Sanremo? Sì". Così Fedez ha replicato alla domanda riguardante la kermesse più famosa d'Italia. Il rapper, poi, ricordando lo scherzo telefonico a Matteo Salvini finito male, ha dato il via a una serie di frecciatine contro il Ministro dei Trasporti: "Diciamo una roba su Salvini? Dai, così domani ha qualcosa ha pubblicare, le priorità del Paese. Il Ministro dei Trasporti, lo vuoi fare un bel post? Non vuoi fare un bel post su Fedez, le priorità del Paese? Ha un bel profilo, sei il Ministro dei Trasporti che ci meritiamo. Stai spaccando, alle ultime elezioni sei andato benissimo, continua così che sei andato bene. Ho pure parlato bene di lui. Ha tagliato la parte in cui parlo bene di lui. Ora fa il Ponte sullo Stretto, fa pure il Ponte che collega la Sardegna", le parole. Fedez ha fatto riferimento al post condiviso dal politico dopo lo scherzo telefonico nel quale raccontò l'accaduto prima di commentare: "Io gli scherzi telefonici ho finito di farli quando avevo 12 anni, c’era ancora il telefono che dovevi girare col dito, facevi la pernacchia e buttavi giù. A 40 anni il tempo degli scherzi è finito".

Fedez: "Io in politica? Forse tra 15 anni, come Berlusconi"

Fedez ha poi risposto alla domanda di uno degli influencer curioso di sapere se gli piacerebbe entrare in politica. "Io politico tra dieci anni? No, forse tra quindici. Come Berlusconi, che è entrato in politica a 55 anni, anche io dopo i cinquanta", le parole del rapper.