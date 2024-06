Matteo Salvini dopo lo scherzo telefonico di Fedez: “Io ho smesso di farli a 12 anni, lui a 40 continua” Matteo Salvini risponde con un video allo scherzo telefonico ricevuto da Fedez: “Ho scoperto dai giornali che era uno scherzo telefonico. Sai che scherzone? Io ho smesso di farli a 12 anni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Matteo Salvini replica allo scherzo ricevuto da Fedez durante una diretta Twitch. Il leader della Lega aveva ricevuto una telefonata da parte del rapper che, dopo avere inizialmente messo giù, lo aveva richiamato spiegandogli che la telefonata era partita inavvertitamente. Solo a qualche ora da quel momento, ha scoperto che l’artista si trovava nel mezzo di una diretta social e di essere diventato “bersaglio” del suo scherzo.

Matteo Salvini dopo lo scherzo di Fedez: “L’ho richiamato pensando che avesse un problema”

“Ho letto oggi sul giornale che mi aveva fatto uno scherzo. Non pensavo lo fosse. Sai che scherzone? Poi ognuno si diverte come vuole”, è stato il commento di Salvini allo scherzo di Fedez, “Mi squilla il telefono, ero a casa a Roma con la mia compagna ed erano le 23.30. Mi squilla il cellulare e leggo il suo nome. Pensando che ci fosse un problema visto che mi aveva chiamato alle 23.30, rispondo e si scusa, spiegandomi che gli era partita la chiamata. Ci salutiamo, gli chiedo se stia bene e mettiamo giù. Poi scopro dai giornali che era uno scherzo telefonico. Io gli scherzi telefonici ho finito di farli quando avevo 12 anni, c’era ancora il telefono che dovevi girare col dito, facevi la pernacchia e buttavi giù. A 40 anni il tempo degli scherzi è finito”.

Quando Fedez ha chiamato Salvini: “Come sono andate le elezioni?”

Quando Fedez ha chiamato Salvini in diretta Twitch, era convinto che il leader della Lega non avrebbe risposto al telefono. Quando, però, Salvini lo ha richiamato, ha deciso di rispondere e spiegare che la chiamata era partita inavvertitamente. Poi, facendo riferimento al risultato ottenuto dalla Lega durante le ultime elezioni, gli ha chiesto: “Come sono andate le elezioni? Bene, dai”. Il tono della telefonata tra i due è stato conciliante, a dispetto della storia che li lega e che a lungo li ha visti pubblicamente contrapposti. A sorpresa, invece, durante la telefonata intercorsa tra loro, Fedez e Salvini sono apparsi essere in rapporti cordiali.