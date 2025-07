video suggerito

Fedez e Mr. Marra chiudono la prima stagione di Pulp Podcast, ma il rapper fa la gaffe: "Ho detto Muschio?" Fedez e Mr. Marra chiudono la prima stagione di Pulp Podcast. Dopo la pausa estiva, ci sarà il lancio di contenuti premium in abbonamento. C'è la nuova stoccata a Luis Sal: "Devo ringraziare Davide Marra, perché venivo dall'esperienza di un podcast in cui dovevo sobbarcarmi quasi tutto io".

Pulp Podcast chiude i battenti, ma solo per i mesi di luglio e di agosto. Non deve ingannare la posa tristissima di Mr. Marra e Fedez, fatta ad hoc per la copertina: il duo vuole tornare già a settembre, anzi rilancia con un abbonamento premium. L'episodio, però, si apre con una bella gaffe del rapper che fa riferimento al vecchio podcast: "È un video in cui vogliamo tirare le somme di questa prima stagione di Muschio". Accortosi dell'errore, il rapper scoppia a ridere, ma l'occasione diventa pretesto per un nuovo attacco a Luis Sal.

L'attacco a Luis Sal

Eccco che cosa ha detto Fedez sul passato con Luis Sal: "Devo ringraziare Davide Marra, perché venivo dall'esperienza di un podcast in cui dovevo sobbarcarmi quasi tutto io", dichiara Fedez, rinfocolando le polemiche sulla divisione dei compiti che ha portato alla fine della partnership con l'ex amico e alle conseguenti battaglie legali. "Lavoriamo bene perché il lavoro duro ci ripagherà, mi disse Mr. Marra", ha detto Fedez, "penso possa essere d'ispirazione anche per voi. Se non ci fosse stato Davide avrei mollato".

Addio pubblicità, Fedez e Mr. Marra lanciano gli abbonamenti

Dietro la falsa chiusura si nasconde in realtà un progetto di espansione. Fedez e Marra hanno annunciato l'introduzione di contenuti esclusivi per abbonati, sfruttando la funzione YouTube che permette ai creator di monetizzare direttamente dai follower invece che dalle inserzioni pubblicitarie. "L'obiettivo è rendersi indipendenti e non avere padroni", spiegano i due presentatori. Tra i contenuti in abbonamento, i due hanno guardato Romanzo Criminale con un componente della banda della Magliana e l'attore che lo ha interpretato nella serie tv.

Fedez: "Molti episodi hanno avuto conseguenze legali"

L'indipendenza proclamata da Fedez ha anche avuto un prezzo salato in termini di battaglie giudiziarie. "Molti episodi hanno avuto conseguenze legali, specialmente per me. Abbiamo delle querele perché ogni tanto mi lascio andare", ammette il rapper, confermando che lo stile diretto e senza filtri del podcast continua a generare problematiche.