Fedez accusa Mario Adinolfi: "Chiese di tagliare alcune parti della sua puntata a Muschio Selvaggio" Fedez ha rivelato che l'intervista a Mario Adinolfi nella puntata di Muschio Selvaggio del 2023 fu modificata su richiesta dell'ospite: alcune parti vennero tagliate prima della pubblicazione.

Davide Marra, in una puntata extra di Pulp Podcast, ha raccontato un retroscena legato all'ospitata di Mario Adinolfi a Muschio Selvaggio. L'intervista, avvenuta nel novembre 2023 e condotta da Fedez, fu oggetto di modifiche: su richiesta dello stesso Adinolfi, alcune parti dell'episodio vennero tagliate prima della pubblicazione.

Mr.Marra: "Indagai su Adinolfi, poi chiesi a Fedez di fargli domande a Muschio Selvaggio"

All'epoca co-conduttore di Muschio Selvaggio, Davide Marra non poté partecipare alla puntata in cui sarebbe stato ospite Mario Adinolfi. Per questo motivo, aveva concordato con Fedez di porgli alcune domande relative a un'inchiesta che lui stesso aveva condotto sul giornalista:

Si trattava di una cosa chiamata ‘scommessa collettiva'. Sul suo profilo Facebook ufficiale, Adinolfi chiedeva fondi senza spiegare con precisione come li avrebbe usati. Diceva: ‘Ve li restituirò con degli interessi, li scommetterò per voi. Non dovete chiedermi come né quando, ma vi torneranno indietro'.

"Un'iniziativa dal sapore truffaldino" ha aggiunto Fedez. "Di base è una cosa illecita. Tu non puoi farlo soprattutto se non hai abilitazioni – ha sottolineato Mr.Marra – Io raccontai questa cosa e Federico giustamente fece queste domande".

Fedez: "Adinolfi non si aspettava le domande, era con le spalle al muro"

Fedez ha ricordato come Mario Adinolfi fosse rimasto spiazzato dalle domande ricevute durante l'intervista: "Non se le aspettava, si trovò completamente con le spalle al muro e si prese talmente male che, a un certo punto, sembrava non volesse più continuare la puntata". Secondo il racconto del rapper, la situazione li portò a scendere a compromessi: "Dovemmo tagliare quella parte altrimenti non ce l'avrebbe fatta mandare in onda". Dopo l'episodio, decisero di far firmare agli ospiti una liberatoria prima della registrazione. Mr. Marra, ha poi concluso:

Una conto è se un ospite ci chiede di tagliare un segmento in cui ha raccontato qualcosa su sua madre, ci mancherebbe. Un conto è che io ti invito, ti faccio dire quello che vuoi, possiamo confrontarci e sai che comunque non vieni a fare un'operazione simpatia, quindi vieni anche per confrontarti. Se io ti dico guarda ci sono queste cosa e tu mi dici no tagliarle perché sono "uscito male" allora no, così no.