Clara ironizza sulle voci di un flirt con Fedez: “A Federico piacciono tanto le mie amiche”

Nella nuova puntata di Pulp Podcast, pubblicata su YouTube lunedì 16 aprile, Fedez e Clara tornano a commentare insieme a Mr Marra i gossip di cui sono protagonisti da qualche settimana. I due sono stati immortalati da un paparazzo in uno scatto in cui sembrava si stessero baciando. Il commento del rapper: "Mi chiedo che senso abbia, oggi, il loro mestiere".

Le parole di Fedez e Clara sulle voci di un loro flirt

Come solito del format di Pulp Podcast, il rapper e Mr Marra hanno affrontato diversi argomenti con i loro ospiti, che in questo caso sono stati Ketama e Clara. Dopo aver parlato di amori platonici, film da produrre e strani superpoteri, a un certo punto Mr Marra ha lanciato una provocazione: "Visto che siamo in un podcast in cui si dice la verità, siamo arrivati ad un punto fondamentale in cui dobbiamo rispondere a tutte le persone che chiedono se la ship dell'estate sia vera". Dopo qualche secondo di silenzio, però, ha aggiunto: "È vera, io e Ketama stiamo insieme", suscitando le risate dei presenti. "Mi è piaciuta assai, questa", ha subito aggiunto Clara, che da settimane nega che tra lei e il collega ci sia una relazione.

A quel punto, è intervenuto anche Fedez: "Io mi domando sempre se il mestiere del paparazzo abbia ancora senso farlo, mi riferisco anche robe grosse", in chiaro riferimento allo scatto che lo ritraeva insieme alla cantante, in cui sembrava si stessero baciando. "No, infatti Corona ora non fa più il paparazzo. Se non lo fa lui significa che non ha più senso", ha spiegato Ketama. La battuta ha dato vita all'inizio di una riflessione sul gossip in generale. Secondo Mr Marra è "una finta panacea, dà l'opportunità alla gente di mentire e sentirsi migliore".

Clara: "A Federico piacciono tanto le mie amiche"

Nel corso della puntata, Fedez ha ammesso che gli piacerebbe produrre un film splatter in cui le persone famose interpretano loro stesse. A domanda diretta su quale sarebbe il cast, il rapper ha iniziato a elencare una serie di nomi: "Lapo Elkann, Elettra Laborghini no, perché ora è diventata più seria, Tony Effe", ha detto, prima di far riferimento anche a Clara: "Lei spacca, si diverte". "Aggiungere anche Anna Pepe, e tutte le mie amiche che piacciono tanto a Federico", ha chiosato lei, mettendo in modo diretto a tacere definitivamente le voci sulla loro presunta storia. I due sembrano amici e si divertono a passare del tempo insieme, ma al momento non sembrerebbe esserci altro.