Salta la pace con Myrta Merlino, Fedez su Pomeriggio5: “Trenta persone per fare un programma di mer**” Dopo la pace apparentemente siglata con la conduttrice – tanto da avere registrato più di un servizio video per Pomeriggio5 – Fedez torna ad attaccare la trasmissione condotta da Myrta Merlino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

La pace apparentemente siglata con Myrta Merlino – tanto da avere registrato più d un contribuito video per Pomeriggio5 – non è durata e Fedez è tornato ad attaccare la trasmissione di Canale5. Durante l’ultima diretta Twitch insieme a Il Rosso, il rapper si è scagliato nuovamente contro la trasmissione condotta dalla giornalista – ex volto di La7 – che più volte aveva fatto sapere di averlo sentito in privato durante i mesi seguiti alla separazione da Chiara Ferragni. Un attacco in piena regola quello dell’artista che ha definito Pomeriggio5 “un programma di mer**”.

L’attacco di Fedez a Pomeriggio5

“Da quant’è che fai Twitch tu? Un anno e mezzo? Sei già in burnout?”, aveva chiesto Fedez a Il Rosso, streamer nelle cui live Fedez appare sempre più spesso, durante una recente diretta, “Perché credo che Twitch sia la piattaforma che più ti logora. Perché devi fare da solo – o comunque con la tua squadra – quello che fa Pomeriggio5. Però loro magari hanno trenta persone per fare un programma di m**da. Il tuo è un programma di m**da ma con meno persone, dall’altra parte spendono pure dei soldi per farlo. Alla fine è meglio il tuo. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio5. Quanto inquiniamo di elettricità per fare Pomeriggio5”.

La pace apparente con Myrta Merlino

Un attacco inaspettato quello di Fedez che, almeno in apparenza, sembrava avere chiarito ogni dissapore con la conduttrice di Pomeriggio5. Myrta Merlino, in diretta e in più di un’occasione, aveva fatto sapere di avere sentito in privato Federico Lucia per chiarire alcuni aspetti dopo una serie di liti a distanza. A partire da quel momento, il rapper era apparso più volte protagonista dei servizi di Michel Dessì, giornalista e inviato della trasmissione dal quale era stato intervistato in più di un’occasione.