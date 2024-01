Myrta Merlino e Fedez, lo scontro sui social: cosa è successo dopo il servizio su Chiara Ferragni Myrta Merlino e Fedez sono arrivati ai ferri corti sui social dopo l’ennesimo servizio lanciato a Pomeriggio 5 e giorni di appostamenti sotto casa dei Ferragnez a City Life. Il cantante ha schernito la giornalista per il coinvolgimento del cane Paloma e ha scomodato Barbara D’Urso. La giornalista ha replicato su X: “I mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte”. Ecco cosa sta succedendo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Che succede quando Myrta Merlino passa la linea a Michel Dessì, in collegamento da City Life a Milano, per l'ennesimo servizio su Chiara Ferragni? Accade che il giornalista intercetta il dog sitter del cane Paloma e lo avvicina, a caccia di un qualsiasi particolare possa riguardare la vita dei Ferragnez. Accade che in studio si sprecano le risate e l'ironia su Paloma, possibile messaggero per un biglietto infilato (sempre ironicamente) nel collare. Ciò che non era previsto era la reazione di Fedez a tutto questo.

Fedez aveva ripreso i giornalisti fuori casa

Collegato con il suo cellulare, ha lamentato la presenza costante dei giornalisti sotto casa e l'insistenza dell'informazione italiana sulla beneficenza di Chiara Ferragni. “Secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente. Guardali. Mio Dio, le priorità dell’informazione italiana”, aveva dichiarato dalla sua auto, uscendo di casa, poche ore prima, riprendendo lo stuolo di giornalisti appostati fuori il cancello.

Il servizio di Michel Dessì a Pomeriggio 5

Nel tardo pomeriggio, il servizio della discordia. A seguito di uno speciale sulle mamme di Chiara Ferragni e Fedez, Marina Di Guardo e Annamaria Berrinzaghi (detta Tatiana), Myrta Merlino ha stabilito il solito collegamento con Michel Dessì, suo inviato sul posto. City Life nelle ultime settimane è presidiato da molte testate italiane, convinte di poter intercettare Chiara Ferragni e strapparle qualche dichiarazione. A caccia della notizia del giorno, Dessì era ignaro di finire nel mirino di Federico Lucia.

”Qui è difficile capire chi entra e chi esce perché entrano con dei furgoni con i vetri oscurati", ha dichiarato Dessì a Merlino, "ma posso dirti che ieri sera Chiara Ferragni ha gustato un gelato a casa della sorella Valentina che è rientrata dalle vacanze. Perché mentre Chiara è rimasta qui a Milano, le sue sorelle sono partite insieme ai rispettivi compagni per le vacanze natalizie".

La reazione di Fedez e la replica di Myrta Merlino

Da lì, l'avvistamento di Paloma e lo scambio con il dogsitter, che hanno innescato la prima story di Fedez: "Complimenti a Myrta Merlino, ma Barbara D'Urso l'avrebbe fatto meglio, ci vuole più impegno". Myrta Merlino ha replicato in diretta a Pomeriggio 5: “Qual è il problema? Voglio dirlo a Fedez con tutto il rispetto enorme che ho per lui. Quando fai notizia e quando i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene, purtroppo i mass media ci sono sia nella buona che nella cattiva sorte. Quindi sì è una notizia che Chiara Ferragni sia stata indagata per truffa aggravata, è una grande notizia in un paese in cui Chiara Ferragni è una potenza sia dal punto di vista delle opinioni che dal punto di vista del budget. Parliamo di un impero da 40 milioni di euro”. Successivamente, a programma concluso, via Twitter ha aggiunto: “Voglio dire a Fedez che se fai notizia per tutta la vita e i mass media ti servono quando le cose vanno bene, devi sapere che i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E il fatto che tua moglie sia indagata per truffa aggravata è una notizia”.

Fedez non si placa: "Ci sei andata sotto casa di Pozzolo?"

Fedez non ha esitato ed è tornato sul suo divano per rispondere a Myrta Merlino su Instagram: "Ti rispondo anche io con grande rispetto perché tu sei cavaliere della Repubblica italiana per il tuo impegno giornalistico. Per me sei liberissima di venire sotto casa mia come io sono liberissimo di ridere delle priorità dell’informazione italiana in questo momento che vertono solo in direzione di Chiara Ferragni. Sei venuta sotto casa mia dove al massimo puoi trovare la cacca di Paloma, ma sei stata sotto casa dell’ex deputato Pozzolo, cacciato dal suo stesso governo per avere sparato e avere utilizzato l’immunità parlamentare per non fare il test della polvere da sparo? Perché lì cacca di cane non ne trovavi ma qualche bossolo forse sì".

La stoccata sul mondo degli influencer

E infine, nell'ultimo frammento di story: "Poi onestamente questa retorica del siete diventati famosi grazie ai mass media ha un po' stancato. Non siamo diventati famosi grazie ai mass media ma grazie ai nostri cellulari. E credo che vi diamo fastidio proprio per questo. Ci vediamo domani, cacca di Paloma, vi porto un caffettino giù. Buona serata".