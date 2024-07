Carolyn Smith smentisce le voci sul ricovero in ospedale: “Sono a casa, basta con questo allarmismo”

video suggerito

Da quasi dieci anni Carolyn Smith sta affrontando il tumore al seno. L'insegnante di ballo, di recente, si era recata in ospedale per sottoporsi ai trattamenti e alle cure a cui deve far ricorso ciclicamente. Da lì aveva pubblicato una foto che aveva generato un'ondata di preoccupazione perché in molti pensavano che fosse ricoverata. La presidentessa della giuria di Ballando con le Stelle è quindi intervenuta sui social per tranquillizzare i suoi follower.

Le parole di Carolyn Smith: "Basta allarmismo, mi curo ogni tre settimane"

"Sono a casa. Ieri ho fatto lo "spa day" cioè il mio percorso oncologico – esordisce Carolyn Smith in un video pubblicato su Instagram – Sto bene, come si può star bene dopo un giorno così". L'insegnate di ballo racconta di andare avanti sempre sorridente, non nega che a volte preferirebbe prendersi una pausa ma ammette di stare bene. "Perché sto facendo questo video? Perché ho visto un altro articolo online che fa allarmismo e dice che io sono ricoverata. Io vi di dico sempre la verità e ve lo ripeto: ogni tre settimane, fino a quando sarò in vita, devo sottopormi alle cure" continua Smith.

Il video è accompagnato da un lungo messaggio, si legge nella didascalia:

È da ottobre 2015 che faccio le cure…. Sono quasi 10 anni che non ho mai semsso le cure. Non è facile ed è stancante ma amo la vita e vado avanti perché ho tanti progetti da realizzare e amo a vivere. Come al solito partono i vari articoli online che dicono che sono ricoverata in ospedale perché sto male. (…) Se volete vedere o sentire la vera verità lo trovate qui come al solito. Vi racconto io. Buona giornata a tutti.

La malattia di Carolyn Smith

Non è la prima volta che Carolyn Smith parla pubblicamente della propria malattia. In un'intervista con Silvia Toffanin raccontava:

La chemio è più tossica della prima che ho fatto. Devo farla ogni tre settimane per tenere a bada il tumore. È uno stile di vita in questo momento, fino a quando la ricerca non troverà qualcos'altro. Io sono una che regge, ma ogni tanto c'è qualche complicazione, malessere.