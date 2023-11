Carolyn Smith: “Al tumore dico che lo combatterò fino alla sua fine, piango poi mi rimetto in marcia” Carolyn Smith, ospite del programma Da noi…a ruota libera condotto da Francesca Fialdini, ha parlato del tumore al seno e del suo modo di affrontarlo: “Sono una combattente, se ho un problema penso alla soluzione. Da otto anni il tumore si nasconde e poi torna. Ma se mi concentro su questo perdo tempo, che per me è ancora più prezioso”.

A cura di Daniela Seclì

Carolyn Smith è stata ospite del programma di Rai1 “Da noi…a ruota libera”, condotto da Francesca Fialdini. La giurata di Ballando con le stelle è tornata a parlare del tumore al seno che purtroppo è ritornato. Poi, ha ricevuto una sorpresa dall'amica Milly Carlucci, che attraverso un videomessaggio ha avuto parole dolcissime per lei.

Carolyn Smith parla del tumore al seno

Carolyn Smith si è confidata con Francesca Fialdini, nell'intervista rilasciata al programma "Da noi…a ruota libera". Ha spiegato di stare affrontando di nuovo il tumore al seno, senza nascondere i momenti in cui è comprensibilmente giù di tono: "Se voglio piangere, mi isolo, piango un po’ e poi mi rimetto in marcia". Tuttavia, non ha intenzione di perdersi d'animo. Sin dalla prima diagnosi, arrivata nel 2015, ha continuato ad affrontare con forza la malattia: "All’intruso dico: ‘Hai sbagliato persona, io ti combatterò fino alla fine. La tua".

La malattia non è un tabù

Carolyn Smith ha parlato spesso sui social della sua malattia. Nel corso dell'intervista, ha rimarcato come in Italia l'argomento sia ancora un tabù, costringendo le donne a nascondersi: "C’è un grande tabù in Italia sull’argomento. Molte donne famose si nascondevano oppure evitavano l’argomento. Invece io, scozzese, abituata con la mia famiglia a parlare di tutto anche di malattie gravi, ho pensato che potesse essere anche utile per altre donne parlarne". In effetti, sui social piovono i commenti di donne che, ascoltando la storia della giurata di Ballando con le stelle, finalmente si sentono comprese.

La sorpresa di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha sorpreso Carolyn Smith con un dolcisimo videomessaggio: “Carolyn tu sei la nostra regina, potrei dire imperatrice, ‘partner in crime’ in questa bellissima avventura che è Ballando con le Stelle. Non mi stanco mai di dirlo: ti voglio tanto bene, ti stimo immensamente, sei una parte importante della mia vita e del mio cuore. Carolyn forever". La coreografa ha voluto concludere l'intervista con un messaggio per le donne che, in questo momento, stanno affrontando come lei la malattia: