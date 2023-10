Carolyn Smith: “Il tumore al seno è tornato, faccio la chemioterapia ogni tre settimane” Carolyn Smith si racconta sulle pagine del settimanale Gente: “Milly Carlucci mi ha salvato la vita”.

A cura di Daniela Seclì

Carolyn Smith si è raccontata sulle pagine del settimanale Gente, in una lunga intervista rilasciata a Sabrina Bonalumi. La giurata di Ballando con le stelle è tornata a parlare dei suoi problemi di salute: "Il tumore al seno che sto combattendo dal 2015 è ricomparso, sempre nello stesso posto. È un po' come se giocasse a nascondino: un po' scompare un po' riappare…". Poi, ha espresso la sua gratitudine per Milly Carlucci: "Mi ha salvato la vita".

Carolyn Smith si sta sottoponendo alla chemioterapia

Carolyn Smith ha spiegato che il tumore al seno è ricomparso. Attualmente si sta sottoponendo alla chemioterapia ogni tre settimane: "A gennaio, dopo gli esami di routine, mi hanno detto che dovevo sottopormi a una cura più aggressiva. Sto facendo la chemioterapia ogni tre settimane, e il giorno dopo, per proteggere il midollo e per aumentare i globuli bianchi, faccio una puntura che non è una passeggiata". E ha aggiunto:

Per la prima volta in tutti questi anni sono rimasta male, non pensavo che avrei dovuto affrontare una chemio più forte delle prime cure. All'inizio di questo percorso ero animata da più incoscienza, adesso ne ho viste e vissute talmente tante che se emerge qualcosa in più incrina, anche solo per pochi istanti, il mio inguaribile ottimismo da combattente.

La gratitudine che prova per Milly Carlucci

Carolyn Smith è legata da una profonda amicizia a Milly Carlucci. Quando nel 2015 ha ricevuto la diagnosi, dopo aver parlato con suo marito, si è confidata proprio con la conduttrice che ritiene una donna "empatica, umana, piena di garbo":