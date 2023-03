Carolyn Smith: “Il tumore è tornato per la terza volta, mi sono commossa quando ho rasato i capelli” Carolyn Smith ha raccontato, via Instagram e nel programma Cinque Minuti di Bruno Vespa, che sta affrontando per la terza volta la sua battaglia contro un tumore: “Ho ricominciato un percorso, spero questo farmaco faccia per me”.

A cura di Elisabetta Murina

Carolyn Smith è stata ospite del programma Cinque Minuti di Bruno Vespa, nella puntata del 10 marzo. L'ex ballerina e coreografa, giudice di Ballando con le stelle, ha raccontato che si trova a combattere per la terza volta contro un tumore al seno e che affronterà un nuovo ciclo di chemioterapia. Una notizia che l'ha scossa ed emozionata, soprattutto nel momento in cui si è rasata i capelli, ma che comunque non le ha fatto perdere la positività e il sorriso che da sempre la contraddistinguono.

Le parole di Carolyn Smith a Bruno Vespa

Bruno Vespa ha affrontato con la sua ospite il delicato tema della malattia, mostrando ai telespettatori il momento in cui si è rasata i capelli per la terza volta. "È tornato l'intruso", dice il conduttore. "Sì, per la terza volta", risponde Carolyn Smith con decisione. E poi spiega perché lo sta vivendo in modo diverso rispetto al passato, con la speranza di guarire in modo definitivo ma anche con una consapevolezza in più:

Questa volta è stata leggermente diversa dalle altre due, forse ho la coscienza di quello che sto facendo, mi hanno già avvisato che con questo farmaco cadranno i capelli. Provavo dispiacere, sto aspettando le bellissime parole "è finito qua", spero che questo farmaco faccia per me.

Il messaggio di Carolyn Smith via Instagram

A Carolyn Smith è stato diagnosticato per la prima volta un tumore al seno nel 2015, poi l'anno successivo si è sottoposta a un'intervento chirurgico, finendo il suo ciclo di cure nel 2017. Ma a gennaio del 2018 un'altra brutta notizia: era in corso una recidiva. Un percorso oncologico che è continuato fino ad adesso, il 2023, quando le è stato detto che "l'intruso" è tornato per la terza volta. L'8 marzo, nella Giornata Internazionale della Donna, la giudice di Ballando con le stelle ha iniziato le cure. "Come sempre affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammettere che un po di fragilità… ci sta, sono anche umana ogni tanto", ha raccontato via Instagram, mettendoci come sempre la faccia e non perdendo la speranza di guarire in modo definitivo.