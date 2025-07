Carolyn Smith: “Per l’ennesima volta mi hanno dato per morta. Ci rido su, ma queste notizie mi fanno male”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Carolyn Smith non è morta. La nota giurata di Ballando con le Stelle si è trovata a dover smentire per l'ennesima volta le fake news sul suo conto che annunciano la sua morte. Notizia indelicate e spiacevoli, ancora di più per lei che da tempo combatte contro una forma di tumore al seno. In un video pubblicato su Instagram, si è sfogata una volta per tutte.

Lo sfogo di Carolyn Smith: "Per l'ennesima volta si è scoperto che sono morta"

"Per l’ennesima volta si è scoperto che sono morta, che sono finita", ha esordito Carolyn Smith in un video pubblicato su Instagram. La giurata di Ballando con le Stelle ha ironizzato su tutte le fake news che circolano sul suo conto, spiegando però di essere stufa di continuare a sentirle: "Faccio sempre una risata ma mi dà un fastidio fuori dal normale che la gente usi la mia faccia e la mia situazione personale per dire queste notizie del ca**o". Poi ha aggiunto: "Da gennaio ad adesso è già successo almeno cinque volte. Volete farmi invecchiare più in fretta? No!". Nel video anche un cartello che recita: "Oggi è il 7 luglio 2025, sto ca**o che sono morta, sono viva".

Carolyn Smith e la diagnosi di tumore al seno

Da diverso tempo Carolyn Smith ha scelto di dedicarsi completamente a sé stessa, come aveva raccontato ospite a Verissimo lo scorso gennaio: "Sono io la mia priorità, mi sono chiusa dentro casa per prendermi cura di me". La giudice di Ballando con le stelle ha ricevuto la diagnosi di tumore al seno 10 anni fa e ancora oggi sta affrontando la malattia, tra alti e bassi: "Ogni tre settimane devo fare la chemio e sottopormi alle cure, i medici cercano di mantenere certi livelli al punto giusto". Nonostante cerchi di essere sempre positiva e di mostrarsi con il sorriso, ha vissuto momenti di profondo dolore: "Provo a godermi ogni attimo ma ci sono stati momenti in cui ho avuto dei dubbi. Mi sono un po' persa, ho avuto un momento buio".