Eleonora Giorgi: "Potrei iniziare a perdere i capelli per la chemio, vivo un periodo di fragilità" Ospite de L'Estate in diretta, Eleonora Giorgi ha parlato della sua lotta contro il tumore al pancreas, che le è stato diagnosticato circa 8 mesi fa: "Ho cambiato chemioterapia e potrei iniziare a perdere i capelli. Sono entrata in un periodo di fragilità".

A cura di Elisabetta Murina

Ospite de L'Estate in diretta, Eleonora Giorgi ha parlato della sua lotta contro il tumore al pancreas. La nota attrice, 70 anni, mamma di Paolo Ciavarro, ha ricevuto la diagnosi circa otto mesi fa e da allora si è sottoposta a diversi interventi e cicli di chemioterapia, l'ultimo proprio qualche settimana fa. In collegamento con Pomeriggio 5, aveva rivelato di essere "bombardata da cure molto serie che l'hanno abbattuta".

"Potrebbero cadermi i capelli, ho cambiato look"

Nello studio di Nunzia De Girolamo, Eleonora Giorgi ha raccontato di aver cambiato look, tingendosi di biondo, perché presto potrebbero caderle i capelli in vista del nuovo ciclo di chemioterapia: "Ho un nuovo look di capelli. Dopo 6 mesi di chemio che non cadevano, adesso ho cambiato e pare che potrebbero farlo. Allora mi sono detta ‘Devono cadere biondi'. Avevo una ricrescita terribile".

Eleonora Giorgi racconta come sta affrontando l'ultimo periodo

"Sono entrata in un periodo di fragilità, anche se cerco di non gravare sugli altri. Sono presa da momenti di debolezza, non di sconcerto, non di sconforto, ma proprio di fragilità", ha raccontato Giorgi a proposito dell'ultimo periodo. Recentemente, in collegamento a Pomeriggio 5, aveva fatto sapere di aver iniziato un nuovo e pesante ciclo di cure. Anche nei momenti difficili, l'attrice può sempre contare sul sostegno della famiglia e non solo: "Sono stata investita da uno tsunami di amore, sono mesi che vivo circondata da un amore che prima c'era, ma non era espresso in questa maniera". Aver deciso di raccontare pubblicamente la malattia l'ha aiutata:

Da quando ho parlato della malattia, mi hanno scritto in migliaia. Ci sono persone che mi fanno spontaneamente doni, mi stanno vicino. Il fatto di parlarne è positivo, va bene mostrare le difficoltà, ma anche tenere duro. Siamo fiduciosi, ogni giorno ci sono delle conquiste.