L'attrice Lyndie Greenwood: "Ho un cancro al seno. Le cose non sono andate come speravamo" Lyndie Greenwood rompe il silenzio sui social per annunciare la diagnosi di cancro al seno ricevuta lo scorso settembre. "È complicato e in continua evoluzione" ha raccontato, ma "riesco a vedere il traguardo di questa sfida, in lontananza".

A cura di Gaia Martino

L'attrice Lyndie Greenwood con un post su Instagram ha rotto il silenzio per raccontare il periodo delicato che sta attraversando. Si è mostrata in primo piano, con un selfie, prima di spiegare: "Non scrivo da un po' perché ho avuto a che fare con un po' di cose. Il grande C è un problema. È complicato e in continua evoluzione". Ha concluso il suo messaggio su Instagram invitando i fan a leggere il suo racconto, nel suo blog, della malattia, un cancro al seno che le è stato diagnosticato lo scorso settembre. "Le cose non sono state proprio così facili come tutti avevamo sperato, ed eccoci qui con una testa calva e molte cicatrici", le parole.

Il racconto della malattia di Lyndie Greenwood

Nel suo blog, l'attrice 41enne ha spiegato di aver deciso di raccontare la sua battaglia contro la malattia, un cancro al seno che le è stato diagnosticato nel settembre 2024. "La condivisione può connetterci e aiutarci in questi grandi momenti della vita" ha spiegato, motivando la sua scelta di raccontare cosa sta attraversando. "Il 12 settembre 2024 mi è stata diagnosticata una massa nel seno destro: carcinoma duttale invasivo, tipo cribriforme, con recettori ormonali positivi", ha scritto, e quando le arrivò la chiamata dal suo dottore, "ero a Vancouver, per prepararmi a girare un film". Così ha continuato: "Quando sono tornata a casa ho iniziato le visite, appuntamenti e test chirurgici. Mi è stato detto che questo tipo di cancro è il "pane quotidiano" di un oncologo, e per la prima volta nella mia vita mi sono sentita grata di essere considerata noiosa. Sfortunatamente, le cose non sono state proprio così facili come tutti avevamo sperato, ed eccoci qui, con una testa calva e molte cicatrici".

"Quando finirò le chemio, dovrò prendere delle pillole. Vedo il traguardo in lontananza"

L'attrice ha spiegato che si sta sottoponendo alle chemioterapie, "quattro cicli a tre settimane di distanza" e quando la chemio sarà completata, "dovrei prendere pillole ormonali per circa un decennio". Nonostante il cammino sia duro, "la mia prognosi è buona. E riesco a vedere il traguardo di questa sfida, in lontananza", ha concluso.