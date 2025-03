video suggerito

Bianca Balti festeggia 41 anni, gli auguri della figlia Matilde e l'insolita torta di compleanno Bianca Balti ha compiuto 41 anni. Lo scorso 19 marzo la modella ha festeggiato il compleanno e per l'occasione ha ricevuto una sorpresa dalle amiche, una torta particolare e gli auguri speciali della figlia Matilde.

A cura di Elisabetta Murina

Bianca Balti ha compiuto 41 anni. Lo scorso 19 marzo la modella ha festeggiato il compleanno e per l'occasione ha ricevuto una sorpresa dalle amiche, oltre agli auguri speciali della figlia Matilde. Reduce da un mese piuttosto intenso, tra impegni lavorativi in Europa e non solo, è da poco tornata a casa a Los Angeles e ha fatto sapere che a breve inizierà una nuova terapia contro il tumore alle ovaie, che gli è stato diagnosticato lo scorso settembre.

Il compleanno di Bianca Balti, la torta speciale e gli auguri delle figlie

Bianca Balti si è mostrata sorridente e felice nel giorno del suo 41esimo compleanno, celebrato lo scorso 19 marzo. A distanza di qualche giorno, la modella ha raccontato tra le storie Instagram come ha passato il suo giorno speciale. L'amica Rachel Zeilic le ha cucinato una insolita torta di compleanno, che in realtà non era un dolce ma una teglia di lasagna con sopra alcune candeline. "Le lasagne di compleanno battono sempre la torta di compleanno". ha scritto l'amica immortalando il momento, che Balti ha poi ricondiviso sul suo profilo. Anche la figlia più grande, Matilde, ha voluto dedicarle un pensiero speciale sui social. Pubblicando una loro foto insieme di quando era ancora una bambina, in cui la madre la tiene tra le braccia, ha scritto: "Buon compleanno alla miglior mamma".

La nuova terapia di Bianca Balti

Dopo "un mese trotterellando in giro per il mondo", solo qualche giorno prima del suo compleanno, Bianca Balti aveva fatto sapere di essere tornata a casa a Los Angeles. Presto inizierà una nuova terapia "con gli inibitori PARP" per affrontare il cancro, come aveva raccontato tra le storie Instagram: "Agisce bloccando l'enzima PARP, che aiuta a riparare il DNA danneggiato, portando alla morte delle cellule cancerose. Funziona bene soprattutto nei tumori con mutazioni del gene BRCA come il mio". La modella dovrà rimanere ferma per "almeno tre settimane", così che il medico possa tenere sotto controllo l'andamento della terapia. "Non ne ho proprio voglia (ma me la faccio venire)", aveva concluso sorridendo.