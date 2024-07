video suggerito

Mr. Marra su Fedez: “Ha una pessima reputazione ma è solo schietto e sincero. Con lui si lavora bene” Davide Marra ha parlato del suo rapporto con il Fedez e di come sia stato lavorare insieme a lui per il podcast Muschio Selvaggio: “Sul piano umano non mi ha mai creato problemi, è quasi impossibile litigare con me e se Fedez ci riuscisse dovrebbe vincere un premio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la rottura del sodalizio tra Fedez e Luis Sal era stato Davide Marra a prendere le redini di Muschio Selvaggio insieme al rapper. I due avevano dato nuova vita al podcast, con diversi input dal punto di vista dei contenuti trattati e con un grande riscontro sul piano delle visualizzazioni. Nonostante Muschio Selvaggio sia tornato a Luis Sal, Fedez e Mr. Marra hanno annunciato di avere nuovi progetti in cantiere da realizzare insieme. Di recente, in una diretta sul canale WesaChannel, Marra ha parlato del suo rapporto con il rapper: "La sua reputazione è peggiore di quanto dovrebbe essere".

Le parole di Mr.Marra sul suo rapporto con Fedez

Mr.Marra chiarisce di aver lavorato bene con Fedez, sottolineando come il rapper si impegni molto in ciò che fa. "È uno bravo a delegare ma non è il classico imprenditore che delega ogni cosa e non fa nulla. Lui, come me, alle cinque del mattino se c'è da fare qualcosa per una puntata la fa. Non è uno che perde tempo, a me piacciono le persone che rispettano gli impegni e le scadenze – spiega Davide Marra – È una persona seria che non tira pacchi. Sul piano umano non mi ha mai creato problemi, è quasi impossibile litigare con me e se Fedez ci riuscisse dovrebbe vincere un premio".

Mr.Marra: "Fedez ha una reputazione peggiore di quanto dovrebbe"

Mr.Marra, poi, ci tiene a specificare come il carattere di Fedez non sia semplice ma anche che il rapper, a differenza di altri, non indossi maschere. Davide racconta:

È vero che Fedez ha un carattere difficile per una serie di suoi motivi personali ma è anche vero che la sua nomea fa più schifo di quanto dovrebbe perché è anche uno che se ne frega delle logiche dell'industria musicale. Io conosco davvero tanti artisti o produttori e vi assicuro che tra di loro la maggior parte si detesta ma pubblicamente non si sa nulla. Fedez se deve fare una critica a Luis o a Sfera la fa. Però poi quando rispondono si crea un meccanismo per il quale lui è quello che litiga con tutti e gli altri, anche se sono nel torto, si stanno solo difendendo.

Davide marra aggiunge che anche Fedez ha la sua dose di responsabilità. "Non è mai un doppia faccia e vi assicuro che nel mondo della musica ce ne sono tanti. Fanno i duetti e poi si odiano – continua Marra – Fedez non lo fa, nella sua ingenuità non si tiene niente. Ha la sua assistente dietro che gli dice sempre ‘oddio, no, non devi dire queste cose'. Però lui dice quello che pensa, è diretto".