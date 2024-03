Luis Sal torna a Muschio Selvaggio, registrerà nuovi episodi del podcast dopo l’uscita di Fedez Muschio Selvaggio non chiude. Dopo l’addio di Fedez, Luis Sal sta lavorando a nuovi episodi con cui rientra nel progetto dove mancava da oltre un anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Luis Sal torna a Muschio Selvaggio. Dopo le vicende delle ultime settimane che hanno portato all'uscita dal progetto di Fedez, lo youtuber, che era rimasto in silenzio negli ultimi mesi dopo l'ormai celebre video di spiegazioni "dillo alla mamma, dillo all'avvocato", sta lavorando a nuovi episodi di Muschio Selvaggio, da registrare nelle prossime settimane, come apprende Fanpage.it. Non è ancora chiaro chi affiancherà Luis Sal alla conduzione, se tornerà suo fratello Martin e se cambierà l'impostazione del podcast.

La rottura tra Fedez e Luis Sal a Muschio Selvaggio

Dopo oltre un anno di assenza, quindi, Luis Sal è pronto a riprendere in mano la creatura alla quale aveva dato vita con Fedez nel 2019. A febbraio dello scorso anno, dopo Sanremo, le pubblicazioni del podcast si erano improvvisamente interrotte, prima che fosse il solo Fedez a tornare online con nuovi episodi. A seguito di migliaia di commenti e curiosità sull'assenza di Sal, il rapper si era trovato costretto a spiegare le motivazioni dell'assenza del partner, parlando di incomprensioni e della situazione da separati in casa vissuta tra i due, partner al 50% della società. A pochi giorni di distanza lo stesso Luis Sal aveva pubblicato il suo video di spiegazioni, rendendo pubblica la notizia di un contenzioso legale. Nel frattempo Fedez ha continuato a pubblicare nuovi episodi, coinvolgendo Mr.Marra alla co-conduzione, fino alla svolta dello scorso febbraio, con l'ordinanza che disponeva il sequestro delle quote di Fedez su richiesta dei legali di Luis Sal (qui la ricostruzione esatta di quello che è accaduto).

L'ultima puntata di Muschio Selvaggio con Fedez e Mr. Marra

Fedez aveva inizialmente annunciato che, nonostante il sequestro, avrebbe continuato a pubblicare episodi, fino all'annuncio dei giorni scorsi di un'uscità dal progetto, che secondo lui non era più sostenibile. Il 25 marzo è arrivata quindi la pubblicazione dell'ultima puntata con Fedez e Marra, tutta incentrata sulla pornografia e con diversi contenuti al limite, quindi potenzialmente problematica per la reputazione del canale. Adesso la notizia di Luis Sal al lavoro su nuovi episodi.