Perché l’ultima puntata di Fedez a Muschio Selvaggio può distruggere il canale Nell’episodio 147 del podcast Muschio Selvaggio si è parlato di pornografia. Non solo, Fedez e Mr. Marra hanno mostrato e commentato in studio dei filmati porno, coperti da una serie di filtri. Il rischio è che i contenuti di questo video danneggino la visibilità dell’interno canale su YouTube. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La scelta di Fedez per l’ultima puntata di Muschio Selvaggio è un azzardo. Ep. 147, titolo Pippe con Pippo e Alex Mucci. Format della puntata: ognuno degli ospiti presenta un video porno e tutti lo commentano come se fossero a un cineforum. In studio Fedez, Mr Marra, la star di OnlyFans Alex Mucci (compagna di Marra) e Pippo Ricciardi, stand up comedian.

Non serve esplicitarlo ma la quantità di elementi fuori dalle linee guida di YouTube che ci sono in queste poche righe è abbastanza per capire che l’ultimo episodio di Muschio Selvaggio con conduzione Marra – Fedez potrebbe essere anche l’ultimo episodio in assoluto del canale.

Cosa dicono le norme di YouTube sui contenuti pornografici

Chiariamo subito un punto. YouTube è una delle piattaforme più attente alla pubblicazione dei contenuti. Secondo i dati pubblicati alla fine del 2023 per il Digital Service Act il numero di moderatori per i contenuti in lingua italiana di YouTube è 91. Un lavoro complesso, almeno dal punto di vista psicologico. Uno di loro lo ha raccontato in un’intervista a Fanpage.

Negli anni YouTube ha cercato di ripulire il più possibile i suoi contenuti. Niente violenza, niente incitamento all’odio e ovviamente niente pornografia. Nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio vengono mostrati dei porno. Le immagini, almeno la maggior parte, sono blurate ma gli audio si sentono e i conduttori e gli ospiti descrivono con cura ogni passaggio. A volte mimano direttamente il contenuto.

A poche ore dalla pubblicazione il video, spiega lo stesso Fedez, è stato riservato agli utenti con più di 18 anni. Non vengono mostrate scene esplicite ma il linguaggio è considerabile volgare, almeno leggendo le norme definite da YouTube sulla nudità. Queste le indicazioni della piattaforma:

“Di seguito sono elencati alcuni esempi di contenuti non consentiti su YouTube. Clip estratti da film, programmi o altri contenuti non pornografici allo scopo di isolare i contenuti di natura sessuale (reali o artistici). Palpeggiamenti, masturbazione in pubblico, "upskirting", voyeurismo, esibizionismo di natura aggressiva o qualsiasi altro contenuto che configuri la rappresentazione sessualizzata non consensuale di un individuo”.

Ultima nota. La puntata si conclude anche con una battuta blasfema fatta da Pippo Ricciardi. Anche qui le norme non sono chiarissime. Ci sono creator che hanno costruito una carriera bestemmiando su YouTube ma l’ultima puntata di Muschio potrebbe essere segnalata anche per contenuti che incitano all’odio contro una religione.

Cosa può succedere al canale

In caso di violazione di queste norme il contenuto può essere rimosso. In gergo si chiama strike. Al terzo strike il canale può essere direttamente chiuso. Non solo. In caso di violazione grave il canale può essere chiuso direttamente senza aspettare altri strike.

In ogni caso, uno strike o un numero molto alto di segnalazioni rischia di avere un effetto anche sulla visibilità del canale. YouTube potrebbe tenere aperto Muschio Selvaggio ma ridurre la sua visibilità agli utenti: tecnicamente questa strategia si chiama shadow ban. Il contenuto viene messo in ombra.

Perché Fedez ha lasciato Muschio Selvaggio

L’episodio è stato anticipato da una serie di story sul canale Instagram di Fedez che annunciavano la fine della sua conduzione di Muschio Selvaggio. La storia parte da lontano. Questo podcast è stato lanciato nel gennaio del 2020 da Fedez e Luis Sal. Programma chiaro: due conduttori, uno o due ospiti, stile informale e un clima discretamente caciarone.

Dopo oltre tre anni di attività e alterne fortune, nella primavera del 2023 Luis ha iniziato a disertare le puntate. A giugno il chiarimento. Fedez e Luis hanno esplicitato il loro conflitto al pubblico e hanno chiarito che non continueranno Muschio Selvaggio. Ora sulla proprietà del podcast è in corso un confronto tra gli avvocati dei due. Dillo alla mamma, dillo all'avvocato.

Dopo qualche puntata con Davide Marra come conduttore ora Muschio è arrivato alle ultime battute. E per chiudere Fedez ha fatto una scelta precisa: assestare un colpo al podcast compromettendo il suo posizionamento nell'algoritmo di YouTube.