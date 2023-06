Perché “Dillo all’avvocato” di Luis Sal è già il meme dell’anno L’8 giugno Luis Sal ha pubblicato un video sul canale di Muschio Selvaggio per spiegare i motivi che lo hanno portato a interrompere la collaborazione con Fedez per il podcast Muschio Selvaggio. Al di là dei motivi della lite e della possibile evoluzione, il video che ha pubblicato Luis è stato costruito con tutti gli elementi necessari a renderlo virale.

A cura di Valerio Berra

Lo sappiamo. Gli algoritmi che regolano i contenuti sui social funzionano a bolle. Più ti mostri interessato a un contenuto, più la piattaforma ti mostra quel contenuto. Soprattutto TikTok. E quindi chi da subito ha amato quel “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato” del video con cui Luis Sal ha risposto alle accuse di Fedez ora si trova le bacheche social piene di qualsiasi tipo di meme. Questa volta però c’è un elemento in più. Non siamo davanti a due parole strappate a un video che poi improvvisamente diventano virali ma a qualcosa che sembra creato in laboratorio per distruggere gli algoritmi.

Cosa è successo tra Fedez e Luis Sal

Solo una premessa, per chi avesse deciso di staccare i social nell’ultima settimana. Fortunato lui, ora può recuperarsi una straordinaria quantità di pettegolezzi. In breve. Negli ultimi anni Luis Sal e Fedez hanno lanciato Muschio Selvaggio, un podcast su YouTube e Spotify che è diventato rapidamente tra i più ascoltati in Italia. Il format è semplice. Luis Sal e Fedez invitano un ospite, spesso noto, e parlano per un’ora di un argomento. Toni leggeri, ospiti vari, e ogni tanto qualche accozzaglia un po’ stridente. Nella prima puntata c’era la nonna di Fedez e il trapper Bello Figo.

Il podcast ha successo. Nel febbraio del 2023 sbarca anche al Festival di Sanremo, dal 7 all’11 febbraio viene trasmesso su Rai 2. Presenti oltre a Fedez e Luis Sal gli ospiti fissi Martin Sal (fratello di Luis) e Beppe Vessicchio. Nelle settimane successive Luis Sal sparisce dal podcast. Fedez è da solo con gli ospiti. A volte si fa accompagnare da Davide Marra del Cerbero Podcast. Nei commenti gli spettatori si chiedono dove è Luis.

Il 7 giugno Fedez pubblica sul canale di Muschio Selvaggio un video in cui spiega che Luis non farà più parte del progetto. L’8 giugno Luis replica con un altro video, sempre sul canale di Muschio Selvaggio. Fedez replica ancora con delle story sul suo profilo Instagram. Nei link che vi abbiamo lasciato ci sono tutti i dettagli.

Il meme: “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”

Il video di Fedez ha collezionato in tre giorni 2,3 milioni di views. Mentre scriviamo questo articolo è ancora terzo nelle tendenze di YouTube. Quello di Luis Sal in un paio di giorni è arrivato a 4,2 milioni. È primo tra le tendenze di YouTube. Il suo contenuto è già stato sminuzzato da esperti di comunicazione sui social, veri o presunti. Ma c’è un momento che è esploso e nel giro di 24 ore è diventato un meme su qualsiasi piattaforma.

Dopo aver ripercorso le vicende che hanno portato alla separazione da Fedez, Luis a un certo punto si rivolge direttamente all’ex collega e dice: “Fede io non voglio giocare, a questo giochino. Non giochiamo più. Dillo alla mamma. Dillo all’avvocato”. A quel punto si ferma, prende una pausa e continua. Il cut è perfetto. Ed è utilizzabile per qualsiasi tipi di situazione.

TikTok è stato invaso. C’è chi lo usa per rievocare situazioni sentimentali usandolo come audio per video intitolati “Quando il mio ragazzo si offende per mezza battuta ma lui è tre ore che mi insulta”. Oppure: “Stai giocando a Monopoly e sei appena capitato su Parco della Vittoria con 8 alberghi e 13 case”. O ancora: “Vorrei che l’Apple Vision Pro fosse già uscito per poter provare sulla mia pelle le sensazioni di questo periodo storico culturalmente importante”. E per chiudere: “Io a 27 anni dopo aver battuto 15-0 a Fifa mio cugino di 6 che è scoppiato a piangere”.

La formula della viralità

Lui Sal pubblica video sul suo canale principale dal marzo del 2017. Da quel “Ciao mi chiamo Luis” in cui seduto in casa mangia da una ciotola trasparente 2,5 chili di cornflakes. È riuscito a interpretare il linguaggio di questa piattaforma, a leggerne e a volte stravolgerne i tempi comici. Ha cambiato stile, a volte adattandosi al linguaggio, a volte creandone di nuovi. Il video che ha pubblicato sul canale di Muschio Selvaggio è stato studiato per diventare virale ed essere ripreso.

Tutto questo va oltre le ragioni e le dinamiche del contrasto con Fedez. In fondo le parti da chiarire sono ancora parecchie. Ma di certo Luis sapeva che quel “Dillo alla mamma. Dillo all’avvocato” aveva tutte le capacità di andare virale. È una frase semplice, detta con un tono molto ironico. Può essere utilizzata in tantissime situazione e soprattutto acquisisce forza perché viene utilizzata in un contesto in cui molti occhi sono già puntati su questa discussione. In fondo non è tanto diverso da un altro esempio di meme nato già pronto. Giusto per restare in orbita Ferragnez, il “Dillo all’avvocato” di Luis ha le stesse dinamiche di quel “Pensati Libera” con cui cui Chiara Ferragni è salita sul palco di Festival di Sanremo.