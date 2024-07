video suggerito

Dentro Inside Out 2 c’è un meme che nessuno ha notato: la scena di Ansia con un dettaglio nascosto Nella pellicola Inside Out 2 compare a un certo punto il meme Distracted Boyfriend. L’immagine appare giusto per pochi secondi in un momento particolare del film, potrebbe essere collegata a una delle parole di Riley. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Inside Out 2 è arrivato in Italia il 19 giugno. In 20 giorni ha superato i 37 milioni di euro di incassi ed è stato visto da oltre 5 milioni di persone. È il miglior incasso della stagione 2023 – 2024 ed è riuscito a battere anche il fenomeno C’è Ancora Domani di Paola Cortellesi. L’ultimo film Disney Pixar con protagoniste le emozioni che abitano la testa di Riley ha toccato corde molto tese nel pubblico, a partire da Ansia, vera protagonista della pellicola.

Il film è stato costruito consultando esperti di psicologia, una di loro Stefania Andreoli che ha raccontato il suo lavoro a Fanpage.it. Proprio per questo alcuni spunti, come il Segreto Oscuro di Riley, sono stati ripresi e analizzati sui social dagli spettatori che avevano visto il film. Senza contare tutte le speculazioni sulle emozioni rimaste fuori dalla pellicola e su quelle create dall’intelligenza artificiale.

L’Easter Egg della Pixar su Inside Out 2

Al netto di tutti i dettagli sulla parte scientifica del film, la Pixar è da sempre nota per i suoi Easter Egg. Si tratta di particolari, inseriti per pochi istanti o ai margini delle inquadrature principali. Alcuni sono eterni, quasi una costante. Ovviamente Inside Out 2 non fa eccezione.

L’esempio più famoso è la sigla A113: una formula che compare nelle targhe di Toy Story, nei monitori di Wall-E o sulle macchine fotografiche di Alla Ricerca di Nemo. La spiegazione è stata data da John Lasseter, regista di Toy Story, in un’intervista pubblicata nel 2009 dove chiarisce che A113 era il nome di di un’aula del California Institute of Arts dove avevano studiato molti disegnatori Pixar.

L’attenzione per questi Easter Egg nel tempo si è concentrata molto sull’autocitazionismo, tanto da solleticare teorie nel fandom basate su un universo Pixar dove tutti i film sono in qualche modo collegati. Solo qualche esempio. Dentro La Ricerca di Nemo un bambino legge un fumetto di Mr. Incredibile, in un’inquadratura de Gli Incredibili compare un protagonista di Cars e ancora in Wall-E rivediamo il bastone con la palle di tennis di b.

Il meme che compare nella stanza di Ansia

Da qui attenzione spoiler. Quando le emozioni di Riley scoprono la stanza dove Ansia sviluppa tutti i peggior scenari futuri per Riley ci sono decine di schermi. Su ogni televisore vengono proiettate immagini di futuri orribili: scene di imbarazzo, dolore, paura e tristezza. In uno di questi schermi viene proiettato anche un meme.

PIXAR | Il meme che compare in Inside Out 2

Il meme è quello noto al web come il Distracted Boyfrend, il fidanzato distratto. L’immagine ha tre soggetti: una coppia formata da un ragazzo e una ragazza e una seconda ragazza che passa loro accanto. Il fidanzato è girato a guardare la seconda ragazza, con discreto disappunto della sua compagna.

In Inside Out 2 il meme viene riprodotto giusto per una manciata di secondi. Il film non è ancora uscito in streaming quindi tutte le testimonianze si basano su immagini raccolte di straforo nelle sale dove è stato proiettato. Nell’immagine, discretamente sfocata, che compare nello schermo sembra che la ragazza della coppia sia proprio Riley, che guarda con disappunto il suo fidanzato mentre si gira verso un’altra.

WIKIMEDIA | Il meme Distracted Boyfriend