Da dove arriva il Chill Guy, il cane senza troppi problemi che state vedendo sui social A inizio ottobre il meme del Chill Guy è diventato anche una criptovaluta con una capitalizzazione superiore ai 40 milioni di dollari. Tutto è partito da un post su X dell'utente PhillipBankss.

A cura di Valerio Berra

Mani in tasca, jeans e felpa comoda. Un muso da cane e un sorriso sereno. Il Chill Guy è uno dei meme più diffusi sui social nelle ultime settimane. È stato avvistato con buona frequenza sia su TikTok che su Instagram. Spiegare i meme, come diciamo sempre, è un po’ spiegare le battute. Rischi sempre di rovinare tutto. Cerchiamo solo di capire da dove arriva.

Partiamo dall’etimologia. Chill Guy si può tradurre in italiano come Ragazzo nel Chill, forzando un po’ Ragazzo Tranquillo. Stare nel chill o chillare è un’espressione che indica un’attività in cui si cerca solo di rilassarsi, da soli o con gli amici. Come facile intuire è un prestito linguistico che si è diffuso grazie ai social nella lingua parlata dai più giovani.

Le origini del Chill Guy

Secondo Know Your Meme, ormai enciclopedia dei meme, la prima attestazione del Chill Guy risale alla fine del 2023. La sua illustrazione è stata pubblicata su X dall’utente PhillipBankss. Doveva essere solo una nuovo personaggio delle sue illustrazioni, un ragazzo nel chill a cui “in fondo non frega niente”.

Qualche repost ben piazzato ha fatto il resto, trasformandolo in un nuovo meme. Il posto originale su Instagram ha quasi 100.000 like. Questo personaggio è il simbolo di tutte le volte in cui davanti una discussione, un problema o anche solo un momento carico di emozioni noi semplicemente infiliamo le mani in tasca e andiamo avanti tranquilli con un sorriso. Insomma, a volte è quello che siamo, più spesso quello che vorremmo essere.

Come già successo per molti meme, anche il Chill Guy è diventato un'inutile meme-coin. Nell’ottobre del 2024 l’utente mrowl di Pump.fun ha creato la criptovaluta $CHILLGUY che ha raggiunto una capitalizzazione oltre i 40 milioni di dollari. Consigliamo di non acquistarla.