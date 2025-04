Laina, la ragazza che tutti abbiamo visto almeno una volta: “Ho fatto solo un sorriso”

video suggerito

A cura di Valerio Berra

Laina ha circa 30 anni, dovrebbe vivere negli Stati Uniti e scorrendo i suoi video sui social non è molto chiaro cosa faccia. Qualche vlog, qualche trend, qualche lip sync. Eppure se torniamo indietro di 13 anni Laina è stata una delle prime celebrità di internet. Forse anche di più. Laina è stata uno dei primi meme nella storia dei social network.

Nel 2012 il suo volto con un sorriso inquietante è diventato la base della Overly Attached Girlfriend, un’espressione che possiamo tradurre come La ragazza troppo Appiccicosa. È stato uno dei primi meme nella storia dei social, quando Facebook era negli anni della sua prima espansione.

Ora Laina è tornata sui social. A dire il vero i suoi video circolano da tempo su TikTok e Instagram ma solo negli ultimi due giorni Laina ha pubblicato un video in cui ha chiarito al pubblico la sua identità. Non solo ha ammesso di essere lei la Overly Attached Girlfriend ma ha anche spiegato come è cambiata la sua vita dopo il video da cui è stata presa l’immagine che poi l’ha resa famosa.

Come funziona il meme della Overly Attached Girlfriend

Per chi se lo fosse perso, il meme della Overly Attached Girlfriend è abbastanza chiaro. È un meme che ironizza sui comportamenti apprensivi e gelosi che può manifestare una ragazza. Il tema non è il genere, infatti dopo la Overly Attached Girlfriend è nato anche il meme del Overly Attached Boyfriend.

Le frasi che accompagnano il volto di Laina in alcuni casi sono ironiche: “Ho scritto il mio nome su tutti i tuoi vestiti così gli altri sapranno che sei già mio”. Oppure: “Ho controllato i tuoi messaggi, che è questa MAMMA?”. In altri casi invece scherzano su comportamenti che oggi affrontiamo in modo diverso: “Non mi hai detto dove andavi con i tuoi amici, così ho messo un GPS sulla tua auto”.

La storia di Laina: “La mia vita non è più la stessa”

Nel suo ultimo video Laina ha spiegato che la sua vita è cambiata nel momento in cui ha pubblicato un video in cui faceva una parodia di Boyfriend, hit di Justin Bieber. Il video si chiamava JB Fanvideo e Laina aveva riscritto il testo proprio per sembrare una Ragazza troppo Appiccicosa.

Il video si può trovare ancora su YouTube. Ha ormai 22 milioni di visualizzazioni. Ora Laina ha spiegato l’impatto che ha avuto quella clip nella sua vita: “I primi nove secondi di quella canzone era solo di musica strumentale. Allora ho deciso di guardare verso la telecamera e fare quella faccia inquietante con quel sorriso e gli occhi sbarrati. Da lì tutto è cambiato. A volte è così, la nostra vita prende direzioni che non saremmo mai aspettati”.