Perché i social ora sono pieni di scimmioni che ci raccontano le loro giornate

Il trend è partito dagli Stati Uniti. Qui nasce la leggenda del Bigfoot, una creatura mitologica a metà tra una scimmia e un essere umano. Negli ultimi mesi alcuni account stanno usando l’intelligenza artificiale per dare vita a Bigfoot. Non lo ritraggono come un essere misterioso e sfuggente ma come una grossa scimmia disposta a raccontare le proprie giornate con un comodo vlog.

Fino a pochi anni fa, soprattutto negli Stati Uniti, era molto diffusa l'idea di realizzare degli scherzi a tema Bigfoot. Per spaventare amici e conoscenti, soprattutto nel periodo di Halloween, si ricorreva a costosissime maschere più o meno realistiche per poi farsi filmare mentre si andava in cerca di persone da terrorizzare. Oggi, però, è molto più facile trasformarsi in uno scimmione dalle fattezze umane o in uno yeti: come? Ovviamente grazie all'intelligenza artificiale. Uno dei trend dell'estate 2025, infatti, consiste proprio nel boom di questi video in cui Bigfoot, ma anche altri animali, realizzano dei vlog in cui raccontano le loro giornate.

A dare una svolta in questo senso è stato sicuramente il lancio di Veo 3 di Google: un tool AI dedicato ai video sempre più dettagliati, in grado di realizzare dei filmati dalla media lunghezza decisamente realistici. Ovviamente, tutto ciò ha un costo: Veo 3 ha una versione Free che dà all'utente la possibilità di realizzare fino tre video al giorno, poi bisogna pagare un abbonamento non proprio economico a Gemini Pro. Gli effetti sul nostro feed sono stati discretamente evidenti. La formula magica per farci diventare zombie è Skibidi Boppy!

Ma come è possibile dare una certa serialità a questo tipo di contenuti, in modo tale che il Bigfoot sia sempre quello, la sua voce sempre la stessa e anche i suoi amici abbiano sempre le stesse sembianze? Una delle caratteristiche che distingue Veo 3 dagli altri strumenti di questo settore è la possibilità di fornire materiale sorgente utilizzando l'editor Flow. Questo significa che è possibile dare una certa coerenza a clip e personaggi.

Leggi anche La Terza Guerra Mondiale è già diventata un meme: ora abbiamo un nuovo problema

Perché la vita di Bigfoot è diventata un vlog

Ok, ma come siamo arrivati ai Bigfoot? L'idea è tutta umana, perché se c'è una differenza tra macchina e uomo e ancora quella di avere delle idee assurde come quella di un gorilla in grado di documentare le proprie vacanze estive dopo essersi procurato tutto il materiale occorrente per la realizzazione di un vlog a tutti gli effetti. All'estero il fenomeno si è diffuso velocemente grazie ad account come Bigfoot Vlog e Big Yowie, con alcuni video che restano vietati ai minori.

La vera svolta, in questo senso, non è tanto il realismo dei contenuti stessi ma la qualità nel tempo che riescono a vedere: tra i commenti, infatti, molti utenti sostengono che questi account per la prima volta sono in grado effettivamente di farli ridere, esattamente come avviene per una sitcom o un programma televisivo. Ed è la prima volta che accade grazie all'intelligenza artificiale.

Le scimmie arrivano anche in Italia

Il trend ci ha messo poco ad arrivare anche in Italia. A imporsi, in questo senso, è stato l'account TikTok di @frollolacustre, anche lui con il nome Bigfoot Vlog. Si tratta di una versione italiana in cui questo gigantesco gorilla va in giro per l'Italia raccontando le sue assurde avventure in nome del "Piricuddu". Un termine siciliano che è una chiara allusione sessuale, ma che è diventato una sorta di brand.

Tanto che l'account in questione ne ha realizzato cappellini e magliette che vende sulla sua piattaforma. A seguirlo quasi 100.000 utenti, con oltre due milioni di like. La maggior parte derivano dal suo primo viaggio: "La mia prima volta in Sardegna". Una miniserie di tre video in cui oltre all'assurdo racconto vengono lanciati degli slogan nonsense come "Top del top del top e non flop".

Ma non è l'unico account di questo genere. Il successo del Bigfoot italiano ha portato altri creator AI ad andare oltre la narrativa dello scimmione, e quindi ecco spuntare lo scimpanzé: Scimmia Vlog ha raccontato il suo viaggio in Corea del Sud trasformatosi in una puntata di Squid Game.