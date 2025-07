video suggerito

Come creare un video con l’intelligenza artificiale di Veo 3: Skibidi Boppy! Google ha lanciato Veo 3 anche in Italia. Questo modello di intelligenza artificiale è diventato noto per la sua capacità di creare video con tanto di diaologhi audio partendo da un prompt di poche righe. Per accedere alla prova di Veo 3 bisogna avere un abbonamento a Gemini Pro. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Intelligenza artificiale (IA) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alla fine l’unico marchio ai video creati con l’intelligenza artificiale è stato messo degli utenti. Spesso nei video creati con modelli di intelligenza artificiale uno dei protagonisti dice: "Skibidi Boppy!”. Difficile rintracciare le origini di questa formula. Qualcosa è legato alla saga del meme Skibidi Toilet ma i collegamenti si perdono nei meandri dei social. Quello che sappiamo con più certezza è che nei prossimi giorni vedremo ancora più video creati con l’IA.

Il 3 luglio Google ha lanciato anche in Italia Veo 3, i modello di intelligenza artificiale che permette di creare dei video a partire da un prompt. Ci sono due cose che l’hanno reso famoso. La prima è che bastano due righe per creare un video. Il processo non è tanto diverso da quello per costruire una fotografia. La seconda è la possibilità di inserire dialoghi: le persone create da Veo 3 possono parlare, anche con un livello abbastanza convincente di sincronizzazione con i movimento del volto. Qui trovate la nostra prova.

I video sono talmente convincenti da aver creato un nuovo filone di fake news. Dopo la sconfitta dell'Inter nella finale di Champions League contro il PSG sono spuntati sui social video di false interviste ai tifosi. E ancora. Nelle ultime settimane si è aperto un filone di video satirici, spesso oltre i limiti delle piattaforme, sul modello di Napoletani Artificiali.

Come usare Veo 3 in Italia

Prima che Google aprisse l’accesso a Veo 3 in Italia bisogna passare da un account statunitense. Non solo. Per avere l’accesso illimitato bisogna avere un account Google Ai Ultra per 249,99 dollari al mese. Ora è possibile accedere a Veo 3 anche con un account italiano.

Per creare video con l’intelligenza artificiale di Google bisogna avere almeno un account Gemini Pro. Questo upgrade permette l’accesso a delle prove di Veo 3. Il costo al momento è di 21,99 euro al mese con il primo mese a 0 euro. Per trovare l’offerta basta che andate nella barra di ricerca di Google, digitate “Prodotti Google” e fate l’accesso con il vostro account.

Una volta fatto l’upgrade al vostro piano, potrete accedere a Veo 3 direttamente dall’app di Gemini. Le regole a questo punto sono sempre le stesse. Più sarete dettagliati nelle vostre richieste, più avrete un video simile a quello che vi immaginate. Sul blog in lingua Italiana di Google viene però spiegato agli utenti che tutti i video creati con Veo 3 avranno un marchio riconoscibile, oltre a quello di Skibidi Boppy.

“È importante che le persone possano accedere a strumenti che certifichino la provenienza dei contenuti online, per questo tutti i video generati con Veo 3 nell’app Gemini avranno un watermark visibile. Stiamo inoltre inserendo il nostro watermark SynthID in tutti i contenuti generati dai modelli di AI generativa di Google”.