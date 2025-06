video suggerito

Il tifoso dell'Inter: "I giocatori tornano in Ferrari, io domani lavoro". Ma è tutto finto L'intervista a un tifoso dell'Inter fuori dallo stadio è diventata virale. Su TikTok ha raggiunto oltre un milione di visualizzazioni e 54.000 like. Il tifoso si lamenta della squadra dopo la sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League. Ma basta leggere il nome dall'account da cui è stata pubblicata per capire tutto.

A cura di Valerio Berra

Cioè un video di otto secondi che ha superato il milione di visualizzazioni su TikTok. È stato pubblicato questa notte, dopo la sconfitta che l’Inter ha subito contro il PSG nella finale di Champions League. 5-0, il risultato con la differenza reti più alta di tutta la storia delle finali di Champions League. Nel video c’è un giornalista che intervista un tifoso dell’Inter appena uscito dallo stadio.

La domanda è di rito: “Come avete preso questa sconfitta?”. Il tifoso è un uomo abbronzato, a giudicare dall’aspetto potrebbe avere tra i 45 e i 55 anni. La risposta è arrabbiata, a tratti volgare. Omettiamo delle parti: “Frega un c*zzo. Loro hanno preso cinque pappine, salgono sul Ferrari… Io domani vado a lavorare”.

Il video non sembra di qualità altissima. Sembra girato con uno smartphone che non brilla nel comparto fotografico. Però è fluido, funziona bene, le voci sono perfette. Peccato sia un falso. O meglio sia un video realizzato con l’intelligenza artificiale. L’unico dettaglio da cui sei poteva capire era il cielo. È troppo luminoso per corrispondere a quello della finale di ieri.

In ogni caso bastava guardare l'autore. L'account da cui è stato pubblciato si chiama makk.i.a, come bio ha "Ai-powered". Nel suo profilo ha molti video del genere. C'è un altro video con l'intervista a un tifoso dell'Inter. Il soggetto è diverso ma dice le stesse cose. Qui però è più evidente la matrice dell'IA. Notevole il video di due donne anziane di Palagiano, provincia di Taranto, che parlano di OnlyFans.

I commenti sotto il video: “Hanno scoperto come funziona il calcio”

Il video è stato preso per vero. Almeno da buona parte dei commentatori. Ora la clip ha 54.000 like e oltre 1.500 commenti. Tra i più letti: “Hanno scoperto come funziona il calcio”. “E hai speso uno stipendio per andare a vederli. “Diciamo che ha reso bene l’idea e credo non solo dei tifosi interista ma un po’ di tutti”.

Bisogna scorrere un po’ per trovare qualcuno che si accorga dei problemi della clip. “Ma come fa ad essere giorno?”. E poi: “È IA e la gente non se ne accorge”. Il più significativo forse è: “ho capito che era ai solo dal fatto che fosse giorno…siamo cucinati”.

Il nuovi video creati con l’Intelligenza Artificiale

Il video è stato pubblicato a poche ore dalla finale. È verosimile, la reazione mostrata poteva essere quella di un tifoso. È realistico, soprattutto pensando al tipo di fruizione. TikTok viene usato soprattutto da smartphone, il video dura poco ed è sempre in movimento quindi non c’è tempo di soffermarsi sui dettagli. Probabilmente per farlo è stato usato un motore grafico come il Veo 3 di Google.

I commenti però sono chiari. Il video è stato preso come reale da buona parte delle persone che l’hanno visto. Dopo l’ondata di immagini fake create dall’intelligenza artificiale ora siamo agli inizi di un nuovo capitolo della disinformazione.