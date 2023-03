La foto virale di Papa Francesco con il piumino bianco è falsa, vi spieghiamo come è stata creata L’immagine ha cominciato a circolare nelle ultime ore su diverse pagine social. È stata creata dall’intelligenza artificiale, nello specifico il software utilizzato si chiama Midjourney.

Viralissima. E come darle torto. Lo scatto di Papa Francesco che si muove avvolto da un lungo piumino bianco si presta facilmente a meme e commenti memorabili, o almeno a qualche click generato dalla curiosità di vedere il Pontefice con un look discretamente inedito. Facendo una ricerca su Google Trend si vede come la popolarità delle parole chiave “Papa Francesco Piumino” sia arrivata al suo massimo proprio nella giornata di oggi, 26 marzo. Peccato che nel guardaroba delle sue stanze della Domus Sanctae Marthae non ci sia nessun piumino del genere.

Spiace per i profili social che si occupano di moda, già pronti a rivelare brand e costo del capo di abbigliamento ma l’immagine circolata nelle ultime ore è solo un’elaborazione grafica creata dall’intelligenza artificiale. La prima occorrenza su Twitter di Papa Francesco con il suo lungo piumino è stata pubblicata il 25 marzo dall’account @skyferrori. L’immagine è stata accompagnata da una caption semplice: “OKAAYYY”.

L'origine della foto di Papa Francesco

Capire da dove arriva è facile. L’immagine è stata vista oltre 23 milioni di volte e così la moderazione di Twitter ha deciso di intervenire. Ora accanto al tweet originale compare un disclaimer in cui si spiega: “Questa è un’immagine falsa creata dall’intelligenza artificiale Midjourney e pubblicata su Reddit”. Spostandosi su Reddit, social network molto diffuso negli Stati Uniti e poco in Italia, si può trovare l’autore dell’immagine. L’account si chiama trippy_art_special e al momento risulta sospeso. Nel subreddit (una sorta di microforum) dedicato a Midjourney ha pubblicato una serie di foto di Papa Francesco con il piumino intitolate: The Pope Drip.

Come funziona Midjourney

Midjourney è una delle intelligenze artificiali più semplici da usare. Si invia un comando (in gergo prompt) in cui si descrive l’immagine che si vuole e poi si aspetta il risultato. Il software sforna quattro proposte di immagini. A questo punto possiamo scegliere: se una di queste quattro ci sembra possa funzionare la scarichiamo subito, se invece non ci convincono chiediamo al software di produrre altre quattro varianti a partire da una delle immagini.

Le fake news dell’intelligenza artificiale

L’immagine di Papa Francesco con il piumino è solo l’ultima di una serie di fake news create con intelligenza artificiale nell’ultima settimana. Midjourney e software simili sono già riuscite a sfornare le foto di Vladimir Putin inginocchiato davanti al presidente cinese Xi Jinping, di Donald Trump arrestato dall’FBI e di un sedicente gatto-serpente trovato nella foresta amazzonica. Peccato per il gatto, in effetti era davvero bello.